Видеохостинг Rutube выходит на телевизионный рынок

Видеохостинг Rutube выходит на телевизионный рынокОснову сетки вещания его канала Rutube TV составит блогерский контент
Rutube (принадлежит холдингу «Газпром-медиа», ГПМ) запускает собственный телеканал. В ноябре его юрлицо – ООО «Руформ» получило лицензию Роскомнадзора на вещание телеканала Rutube TV, следует из данных реестра лицензий на телерадиовещание указанного ведомства. На Rutube TV, согласно данным лицензии, будет транслироваться информационно-развлекательный контент, в частности, это могут быть шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости. В качестве даты начала вещания телеканала в реестре указано 1 декабря.
В Rutube подтвердили планы по запуску телеканала и отметили, что бета-версия его вещания уже доступна на самом видеохостинге. Основу сетки канала составит блогерский контент, в частности оригинальные шоу платформы – Muzloft, «Злые языки», «Родное», «Почетный гражданин», «Маленькие герои» и др., рассказал представитель Rutube. В качестве целевой аудитории Rutube TV он назвал зрителей в возрасте 25–33 лет. Сейчас Rutube ведет переговоры с операторами платного ТВ о включении своего телеканала в их пакеты, сообщил представитель видеохостинга. Но о каких именно операторах идет речь, он не уточнил. Размещение рекламы на канале при этом пока не планируется, отметили в Rutube.