Видеохостинг Rutube выходит на телевизионный рынок

В Rutube подтвердили планы по запуску телеканала и отметили, что бета-версия его вещания уже доступна на самом видеохостинге. Основу сетки канала составит блогерский контент, в частности оригинальные шоу платформы – Muzloft, «Злые языки», «Родное», «Почетный гражданин», «Маленькие герои» и др., рассказал представитель Rutube. В качестве целевой аудитории Rutube TV он назвал зрителей в возрасте 25–33 лет. Сейчас Rutube ведет переговоры с операторами платного ТВ о включении своего телеканала в их пакеты, сообщил представитель видеохостинга. Но о каких именно операторах идет речь, он не уточнил. Размещение рекламы на канале при этом пока не планируется, отметили в Rutube.