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Видеохостинг Rutube выходит на телевизионный рынок

Основу сетки вещания его канала Rutube TV составит блогерский контент
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Rutube (принадлежит холдингу «Газпром-медиа», ГПМ) запускает собственный телеканал. В ноябре его юрлицо – ООО «Руформ» получило лицензию Роскомнадзора на вещание телеканала Rutube TV, следует из данных реестра лицензий на телерадиовещание указанного ведомства. На Rutube TV, согласно данным лицензии, будет транслироваться информационно-развлекательный контент, в частности, это могут быть шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости. В качестве даты начала вещания телеканала в реестре указано 1 декабря.

В Rutube подтвердили планы по запуску телеканала и отметили, что бета-версия его вещания уже доступна на самом видеохостинге. Основу сетки канала составит блогерский контент, в частности оригинальные шоу платформы – Muzloft, «Злые языки», «Родное», «Почетный гражданин», «Маленькие герои» и др., рассказал представитель Rutube. В качестве целевой аудитории Rutube TV он назвал зрителей в возрасте 25–33 лет. Сейчас Rutube ведет переговоры с операторами платного ТВ о включении своего телеканала в их пакеты, сообщил представитель видеохостинга. Но о каких именно операторах идет речь, он не уточнил. Размещение рекламы на канале при этом пока не планируется, отметили в Rutube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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