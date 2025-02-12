РБК планирует ввести платный доступ к эксклюзивным материалам

РБК планирует ввести платный доступ к эксклюзивным материаламМировой тренд взимания бизнес-изданиями платы за контент распространяется и в России, отмечают эксперты
РБК рассматривает возможность распространить paywall (просмотр материалов доступен при оформлении платной подписки. – «Ведомости») на эксклюзивные материалы редакции, рассказали «Ведомостям» два собеседника в одноименном медиахолдинге. Ввести ее планируется весной-летом 2025 г., уточнил один из них. Сейчас платный доступ распространяется только на статьи «РБК Pro».
Платный сервис «РБК Pro» выполнил поставленные для него KPI в 2024 г., но темп роста подписчиков этого проекта замедлился, пояснил другой собеседник издания. Эксклюзивные материалы должны выступить драйвером привлечения читателей в подписку, при этом реклама на сайте также сохранится, продолжает он: «По формату монетизации мы станем чуть ближе к «Ведомостям», чем были раньше».
Гендиректор медиахолдинга Николай Молибог переадресовал запрос «Ведомостей» в пресс-службу РБК. Там на момент публикации на запрос издания не ответили. Связаться с главным редактором РБК Петром Канаевым не удалось.
«РБК Pro» был запущен в 2019 г., следует из данных на сайте РБК. На этом сервисе публикуются экспертные материалы от практикующих экспертов, аналитиков, топ-менеджеров крупных компаний, предпринимателей и т. д. Основной тариф подписки на «РБК Pro» составляет 800 руб. в месяц: помимо основных материалов этого сервиса (20% от всего контента) он в том числе обеспечивает доступ к лекциям профессоров MBA и встречам с героями «РБК Pro». Полный доступ ко всем опциям сервиса стоит 1800 руб. в месяц.
В состав медиахолдинга РБК, помимо портала rbc.ru, входят одноименные телеканал и газета и т. д. Также холдинг развивает проекты «РБК Pro», «РБК недвижимость», «РБК стиль» и др. Кроме того, РБК в прошлом году приобрел частоты для радиовещания в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и т. д., писали ранее «Ведомости».
Основным владельцем (72,19%) ГК РБК является АО «Сотол проект» – структура ЕСН Григория Березкина, отмечается в списке аффилированных лиц этой ГК за первое полугодие 2024 г. Свои финансовые показатели по МСФО ПАО «Группа компаний РБК» в последний раз раскрывало в 2020 г. Тогда его совокупная выручка составила 6 млрд руб., а совокупная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) – 1,3 млрд руб., следует из отчета РБК за указанный период. В финансовой отчетности за 2023 г. по РСБУ ПАО «Группа компаний РБК» свою совокупную выручку не раскрыло. Чистый убыток медиахолдинга за тот же период составил 387,5 млн руб., указано там же. За январь-сентябрь 2024 г. чистый убыток ПАО «Группа компаний РБК» достиг 668,7 млн руб., следует из данных отчетности ГК по РСБУ за соответствующий период.
Среди российских деловых СМИ эксклюзивные газетные материалы на сайте под paywall сейчас публикует издание «Ведомости». Стоимость месячной онлайн-подписки на него составляет 690 руб., годовой – 5590 руб. С июня 2023 г. регволл (просмотр полной версии статьи после регистрации на сайте. – «Ведомости») запустил «Коммерсантъ». Среди зарубежных деловых СМИ онлайн-подписку используют, в частности, The Wall Street Journal, Financial Times и др.
Планы по введению онлайн-подписки на эксклюзивные материалы РБК «не экстраординарны», говорит президент Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП) Алексей Иванов. В мире уже давно сформировалась культура того, что за эксклюзивный контент бизнес-изданий нужно платить, продолжает он: «Поэтому закономерно, что такая культура продолжает формироваться и в России».
Решение РБК логично, поскольку у издания уже сформирована лояльная аудитория и понятная «воронка продаж», считает и директор Института современных медиа Кирилл Танаев.
По крайней мере, на начальном этапе онлайн-подписка на эксклюзивные материалы РБК может стать «расширяющей опцией к текущим тарифам «РБК Pro», думает он. И, как результат, может быть скорректирована стоимость базового тарифа этого сервиса, резюмирует Танаев: «Кажется, что общей тенденцией на рынке является аккуратное приближение итоговой стоимости месячных подписок с учетом различных опциональных расширений к 1000 руб.».