РБК планирует ввести платный доступ к эксклюзивным материалам

Основным владельцем (72,19%) ГК РБК является АО «Сотол проект» – структура ЕСН Григория Березкина, отмечается в списке аффилированных лиц этой ГК за первое полугодие 2024 г. Свои финансовые показатели по МСФО ПАО «Группа компаний РБК» в последний раз раскрывало в 2020 г. Тогда его совокупная выручка составила 6 млрд руб., а совокупная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) – 1,3 млрд руб., следует из отчета РБК за указанный период. В финансовой отчетности за 2023 г. по РСБУ ПАО «Группа компаний РБК» свою совокупную выручку не раскрыло. Чистый убыток медиахолдинга за тот же период составил 387,5 млн руб., указано там же. За январь-сентябрь 2024 г. чистый убыток ПАО «Группа компаний РБК» достиг 668,7 млн руб., следует из данных отчетности ГК по РСБУ за соответствующий период.