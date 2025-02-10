«Почта России» сняла «мораторий» на повышение закупочных цен на прессу в рознице

В то же время сама «Почта России» в 2024 г. существенно повысила розничную наценку на продукцию издателей, писали ранее «Ведомости». Компания увеличила показатели по своей марже от продаж популярных категорий печатных изданий и пропорционально свою наценку в среднем на 20–50%, следует из данных СППИ ГИПП. Например, целевая маржа на развлекательные издания в августе 2024 г. выросла на 25 п. п. до 63%, на кроссворды – на 23 п. п. до 63%, на издания о саде и огороде – на 15 п. п. до 53% и т. д., отметили там же. На текущий момент «Почта России» снизила уровень торговой наценки на ряд популярных изданий, сообщили в компании.