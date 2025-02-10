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«Почта России» сняла «мораторий» на повышение закупочных цен на прессу в рознице

Но не у всех издателей заявленное увеличение приняли в полном объеме
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Почта России» подтвердила рост закупочных цен от издателей газет и журналов в своей розничной сети на 2025 г., сообщил «Ведомостям» руководитель розничного направления дирекции по развитию бизнеса этой компании Виктор Афонин. Запросы от издателей на повышение отпускных цен в компании не рассматривались с весны прошлого года.

У «Комсомольской правды» «Почта России» приняла запрашиваемое повышение цен – на 20%, т. е. в полном объеме, рассказала «Ведомостям» замгендиректора медиахолдинга «Комсомольская правда» Ирина Дегтярева. При этом у большинства издателей рост цен был одобрен лишь частично: как правило, на 10% при запросе увеличения на уровне 20%, знает президент Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП) и гендиректор издательского дома «Иванов Монамс медиа» Алексей Иванов. Эту информацию также подтвердили «Ведомостям» гендиректор издательства «Юнилайн» Юрий Веремьев и основатель альянса издательств «Форвард медиа» (выпускают газеты «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» в республиках Татарстане, Карелии, Башкортостане и других регионах) Валерий Бурцев.

Поскольку повышение было принято не полностью, к вопросу о новом увеличении цен необходимо будет вернуться не позднее апреля-мая, считают в «Юнилайне» и «Форвард медиа». Причина – продолжающийся рост себестоимости продукции, говорит Веремьев: «Типографии уже уведомляют, что с февраля цены на газетную бумагу повысятся на 9–12%».

Конечная стоимость печатных изданий для потребителей в почтовых отделениях складывается из отпускной цены, которую устанавливает издатель, наценки дистрибутора и розничной наценки самой «Почты России», пояснил Иванов. Корректировки первых двух составляющих – отпускной цены и наценки дистрибутора – должны быть подтверждены «Почтой России», но с весны 2024 г. компания отказывалась рассматривать предложения по их изменению, отметил он.

Доходы от розницы

В 2023 г. доходы издателей прессы от ее реализации в рознице составили 19,7 млрд руб., следует из оценки СППИ ГИПП. Более актуальные данные союз пока не публиковал. В среднем на продажи в отделениях «Почты России», по данным СППИ ГИПП, приходилось 15% доходов издателей от розницы.

В то же время сама «Почта России» в 2024 г. существенно повысила розничную наценку на продукцию издателей, писали ранее «Ведомости». Компания увеличила показатели по своей марже от продаж популярных категорий печатных изданий и пропорционально свою наценку в среднем на 20–50%, следует из данных СППИ ГИПП. Например, целевая маржа на развлекательные издания в августе 2024 г. выросла на 25 п. п. до 63%, на кроссворды – на 23 п. п. до 63%, на издания о саде и огороде – на 15 п. п. до 53% и т. д., отметили там же. На текущий момент «Почта России» снизила уровень торговой наценки на ряд популярных изданий, сообщили в компании.

В будущем «Почта России» продолжит придерживаться принципов прозрачности ценообразования, которые соответствуют требованиям регуляторов и коммерческим интересам компании в текущих реалиях рынка, заявил «Ведомостям» ее представитель.

Торговать прессой по старым отпускным ценам для «Иванов Монамс медиа» не имеет никакого смысла с финансовой точки зрения, поэтому издательский дом остановил поставки своих изданий в розничную сеть почтовых отделений с декабря 2024 г., оппонирует Иванов. Издатели имеют хорошее понимание эластичности спроса на свои продукты и, если они считают, что цена должна быть увеличена на определенный процент, значит, это продуманный шаг, резюмировал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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