«МТС медиа» и создатель «Смешариков» будут совместно производить детский контент

«МТС медиа» и создатель «Смешариков» будут совместно производить детский контентПервым проектом станет создание вселенной, ключевым персонажем которой будет Дед Мороз
Холдинг «МТС медиа» и группа компаний (ГК) «Рики» заключили двухлетнее соглашение о совместном производстве проектов для детской аудитории, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний.
«МТС медиа» – дочерняя структура МТС, объединяющая развлекательные активы цифровой экосистемы телекомоператора. ГК «Рики» – создатель «Смешариков», «Фиксиков» и других анимационных фильмов для детей.
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