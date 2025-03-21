VK купила права на аниме китайского видеохостинга BiliBili

VK купила права на аниме китайского видеохостинга BiliBiliЭтим анимационным лентам еще предстоит завоевать своего зрителя, в отличие от японских проектов
Технологическая корпорация VK (владеет соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовым сервисом mail.ru и проч.) приобрела права на показ в «VK Видео» 119 аниме-проектов китайского видеохостинга BiliBili. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании. Срок действия прав, по его словам, составляет четыре года. Стоимость и другие детали сделки собеседник не раскрыл.
В числе проектов, на которые были приобретены права, – аниме B.King, Action Monster Big Movie, «Losing Money to Be a Tycoon», «The All-devouring Whale:Homecoming» и др. Все они будут доступны зрителям бесплатно в профессиональном дубляже, новые серии премьерных проектов будут выходить на платформе «VK Видео» одновременно с мировыми релизами, уточнил представитель VK.
Сделка с BiliBili обусловлена постоянно растущим интересом пользователей «VK Видео» к азиатскому аниме, говорит вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин. Ежемесячная аудитория пользователей такого контента китайского, корейского и японского производства на видеоплатформе VK, по данным самой компании, в феврале 2025 г. превысила 6 млн человек. Кроме того, есть крупное ядро аудитории, которое не только смотрит аниме на видеоплатформах группы, но и общается в тематических сообществах в соцсети «В контакте», добавляет представитель VK.
Азиатское аниме особенно востребовано у подростков и молодежи. Так, среди самых популярных поисковых запросов подростков в возрасте 12-17 лет по профессиональному видеоконтенту шесть из десяти позиций в сентябре 2023 – октябре 2024 гг. заняли аниме-проекты, следует из данных исследовательском компании Mediascope. Среди них – «Магическая битва», «Монолог фармацевта», «Ван Пис», «Реинкарнация безработного», «Нежити не повезло», «Магия и мускулы» и др. Все эти ленты произведены в Японии.
Аниме – потенциально перспективная контентная ниша для привлечения молодой аудитории на видеоплатформу VK, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Но переспективы роста интереса к китайскому аниме, в отличие от всемирно признанного японского, предсказать сложно, отмечает он. По мнению эксперта, для того, чтобы такие проекты привлекали и удерживали аудиторию, «необходим мощный маркетинг».
Китайское аниме в части инвестиций в него, действительно, пока выглядит как «кот в мешке», соглашается директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Аудитория аниме – люди в возрасте до 35 лет – воспитана на высококачественном японском продукте с его историей и традициями, отмечает он. И добавляет, что нет никаких гарантий, что аниме «из новой культуры со своими сюжетами и форматами» найдет у этих зрителей широкий отклик.