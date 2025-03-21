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VK купила права на аниме китайского видеохостинга BiliBili

Этим анимационным лентам еще предстоит завоевать своего зрителя, в отличие от японских проектов
Дмитрий Игнатьев
Bilibili
Bilibili

Технологическая корпорация VK (владеет соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовым сервисом mail.ru и проч.) приобрела права на показ в «VK Видео» 119 аниме-проектов китайского видеохостинга BiliBili. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании. Срок действия прав, по его словам, составляет четыре года. Стоимость и другие детали сделки собеседник не раскрыл.

В числе проектов, на которые были приобретены права, – аниме B.King, Action Monster Big Movie, «Losing Money to Be a Tycoon», «The All-devouring Whale:Homecoming» и др. Все они будут доступны зрителям бесплатно в профессиональном дубляже, новые серии премьерных проектов будут выходить на платформе «VK Видео» одновременно с мировыми релизами, уточнил представитель VK.

Сделка с BiliBili обусловлена постоянно растущим интересом пользователей «VK Видео»  к азиатскому аниме, говорит вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин. Ежемесячная аудитория пользователей такого контента китайского, корейского и японского производства на видеоплатформе VK, по данным самой компании, в феврале 2025 г. превысила 6 млн человек. Кроме того, есть крупное ядро аудитории, которое не только смотрит аниме на видеоплатформах группы, но и общается в тематических сообществах в соцсети «В контакте», добавляет представитель VK.

Азиатское аниме особенно востребовано у подростков и молодежи. Так, среди самых популярных поисковых запросов подростков в возрасте 12-17 лет по профессиональному видеоконтенту шесть из десяти позиций в сентябре 2023 – октябре 2024 гг.   заняли аниме-проекты, следует из данных исследовательском компании Mediascope. Среди них – «Магическая битва», «Монолог фармацевта»,  «Ван Пис», «Реинкарнация безработного»,  «Нежити не повезло», «Магия и мускулы» и др. Все эти ленты произведены в Японии.

Аниме – потенциально перспективная контентная ниша для привлечения молодой аудитории на видеоплатформу VK, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Но переспективы роста интереса к китайскому аниме, в отличие от всемирно признанного японского, предсказать сложно, отмечает он. По мнению эксперта, для того, чтобы такие проекты привлекали и удерживали аудиторию, «необходим мощный маркетинг».

Китайское аниме в части инвестиций в него, действительно, пока выглядит как «кот в мешке», соглашается директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Аудитория аниме – люди в возрасте до 35 лет – воспитана на высококачественном японском продукте с его историей и традициями, отмечает он. И добавляет, что  нет никаких гарантий, что аниме «из новой культуры со своими сюжетами и форматами» найдет у этих зрителей широкий отклик.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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