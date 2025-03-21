VK купила права на аниме китайского видеохостинга BiliBili

Китайское аниме в части инвестиций в него, действительно, пока выглядит как «кот в мешке», соглашается директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Аудитория аниме – люди в возрасте до 35 лет – воспитана на высококачественном японском продукте с его историей и традициями, отмечает он. И добавляет, что нет никаких гарантий, что аниме «из новой культуры со своими сюжетами и форматами» найдет у этих зрителей широкий отклик.