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Суды встали на сторону СМИ в спорах с AstraZeneca из-за репутации

Они посчитали, что российская «дочка» британо-шведской фармкомпании не доказала порочащий характер вышедших статей
Дмитрий Игнатьев
ARTUR WIDAK / NurPhoto via AFP
ARTUR WIDAK / NurPhoto via AFP

Арбитражный суд Москвы отказал российской «дочке» британо-шведской фармкомпании AstraZeneca ООО «Астразенека фармасьютикалз» в удовлетворении иска о защите деловой репутации к российским изданиям, компаниям и физлицам, следует из картотеки арбитражных дел. В числе ответчиков по этому иску российская фармкомпания «Акрихин», газета «Московский комсомолец», издание «Новые известия» (входит в медиахолдинг 1MI; с февраля его владелец – компания Мaer) и др.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял аналогичное решение и по иску «дочки» AstraZeneca к медиахолдингу News Media и интернет-изданию Life.ru (входит в News Media), указано в картотеке. Впоследствии его поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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