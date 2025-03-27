Суды встали на сторону СМИ в спорах с AstraZeneca из-за репутации

Суды встали на сторону СМИ в спорах с AstraZeneca из-за репутацииОни посчитали, что российская «дочка» британо-шведской фармкомпании не доказала порочащий характер вышедших статей
Арбитражный суд Москвы отказал российской «дочке» британо-шведской фармкомпании AstraZeneca ООО «Астразенека фармасьютикалз» в удовлетворении иска о защите деловой репутации к российским изданиям, компаниям и физлицам, следует из картотеки арбитражных дел. В числе ответчиков по этому иску российская фармкомпания «Акрихин», газета «Московский комсомолец», издание «Новые известия» (входит в медиахолдинг 1MI; с февраля его владелец – компания Мaer) и др.
Ранее Арбитражный суд Москвы принял аналогичное решение и по иску «дочки» AstraZeneca к медиахолдингу News Media и интернет-изданию Life.ru (входит в News Media), указано в картотеке. Впоследствии его поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд.
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