Суды встали на сторону СМИ в спорах с AstraZeneca из-за репутации

Арбитражный суд Москвы отказал российской «дочке» британо-шведской фармкомпании AstraZeneca ООО «Астразенека фармасьютикалз» в удовлетворении иска о защите деловой репутации к российским изданиям, компаниям и физлицам, следует из картотеки арбитражных дел. В числе ответчиков по этому иску российская фармкомпания «Акрихин», газета «Московский комсомолец», издание «Новые известия» (входит в медиахолдинг 1MI; с февраля его владелец – компания Мaer) и др.