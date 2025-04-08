С 2026 года начнут выходить видеоигры с «анонимной» поддержкой ИРИ

С 2026 года начнут выходить видеоигры с «анонимной» поддержкой ИРИТакой формат финансирования защитит студии разработки от санкционных рисков
Институт развития интернета (ИРИ) скрыл названия части видеоигр – победителей конкурса национального контента в 2024 г. из-за введения ЕС санкций в отношении этой организации. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Дистрибуция части победивших проектов видеоигровых студий завязана на зарубежные площадки, в том числе Steam, и ориентирована на мировой рынок, отметил Гореславский: «Поэтому мы сочли, что не вправе «выкручивать им руки».
Видеоигры – победители указанного конкурса начнут выходить с 2026 г., уточнил Гореславский. Названия этих проектов ИРИ, по его словам, раскроет только с согласия студий-разработчиков и тогда, когда работа над ними будет завершена.
Всего в 2024 г. победителями конкурса национального контента в категории видеоигр и ПО были выбраны девять проектов, следует из данных на сайте ИРИ. Среди них – масштабная ролевая игра в сеттинге научной фантастики, крупный проект в жанре аркадных гонок с киберспортивным потенциалом, тактическая стратегия с элементами РПГ, гоночный симулятор пилотирования дрона и т. д., отмечается там же. Позднее ИРИ объявил о поддержке образовательных дополнений к игре «Смута» от Cyberia Nova, поскольку эта студия сказала, что готова «к возможным рискам», добавил Гореславский.
Анонимный формат поддержки, предложенный ИРИ, в том числе снижает для российских видеоигровых студий риски отключения зарубежных инструментов разработки, считает руководитель креативного кластера образовательного холдинга Ultimate Education (в частности, включает в себя онлайн-школу геймдева XYZ) Владимир Синицын. Кроме того, рынок видеоигр глобален, и российские студии тоже зависят от зарубежных дистрибуционных площадок, ключевая из которых – Steam, продолжает он.
В текущих условиях решение ИРИ можно назвать единственно правильным, уверен гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников. Масштабные видеоигровые проекты требуют значительных инвестиций и продажи только на российском рынке не способны покрыть затраты на них, знает он. «В предложенной ИРИ конструкции отечественные студии могут создавать качественные продукты, а государство поддерживать их, не мешая успешно работать на международной арене», – резюмирует Овчинников.