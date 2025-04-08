С 2026 года начнут выходить видеоигры с «анонимной» поддержкой ИРИ

Всего в 2024 г. победителями конкурса национального контента в категории видеоигр и ПО были выбраны девять проектов, следует из данных на сайте ИРИ. Среди них – масштабная ролевая игра в сеттинге научной фантастики, крупный проект в жанре аркадных гонок с киберспортивным потенциалом, тактическая стратегия с элементами РПГ, гоночный симулятор пилотирования дрона и т. д., отмечается там же. Позднее ИРИ объявил о поддержке образовательных дополнений к игре «Смута» от Cyberia Nova, поскольку эта студия сказала, что готова «к возможным рискам», добавил Гореславский.