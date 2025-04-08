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С 2026 года начнут выходить видеоигры с «анонимной» поддержкой ИРИ

Такой формат финансирования защитит студии разработки от санкционных рисков
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Институт развития интернета (ИРИ) скрыл названия части видеоигр – победителей конкурса национального контента в 2024 г. из-за введения ЕС санкций в отношении этой организации. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Дистрибуция части победивших проектов видеоигровых студий завязана на зарубежные площадки, в том числе Steam, и ориентирована на мировой рынок, отметил Гореславский: «Поэтому мы сочли, что не вправе «выкручивать им руки».

Видеоигры – победители указанного конкурса начнут выходить с 2026 г., уточнил Гореславский. Названия этих проектов ИРИ, по его словам, раскроет только с согласия студий-разработчиков и тогда, когда работа над ними будет завершена.

Всего в 2024 г. победителями конкурса национального контента в категории видеоигр и ПО были выбраны девять проектов, следует из данных на сайте ИРИ. Среди них – масштабная ролевая игра в сеттинге научной фантастики, крупный проект в жанре аркадных гонок с киберспортивным потенциалом, тактическая стратегия с элементами РПГ, гоночный симулятор пилотирования дрона и т. д., отмечается там же. Позднее ИРИ объявил о поддержке образовательных дополнений к игре «Смута» от Cyberia Nova, поскольку эта студия сказала, что готова «к возможным рискам», добавил Гореславский.

Анонимный формат поддержки, предложенный ИРИ, в том числе снижает для российских видеоигровых студий риски отключения зарубежных инструментов разработки, считает руководитель креативного кластера образовательного холдинга Ultimate Education (в частности, включает в себя онлайн-школу геймдева XYZ) Владимир Синицын. Кроме того, рынок видеоигр глобален, и российские студии тоже зависят от зарубежных дистрибуционных площадок, ключевая из которых – Steam, продолжает он.

В текущих условиях решение ИРИ можно назвать единственно правильным, уверен гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников. Масштабные видеоигровые проекты требуют значительных инвестиций и продажи только на российском рынке не способны покрыть затраты на них, знает он. «В предложенной ИРИ конструкции отечественные студии могут создавать качественные продукты, а государство поддерживать их, не мешая успешно работать на международной арене», – резюмирует Овчинников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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