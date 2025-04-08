Алексей Гореславский: «Контент не кирпич, который просто лежит на платформе»

«Контент не кирпич, который просто лежит на платформе»Гендиректор Института развития интернета о перепроизводстве контента и поддержке франшиз как приоритетном направлении
Институт развития интернета (ИРИ) – крупнейшая организация, которая поддерживает производство социально значимого онлайн-контента в России, причем в самых разных его формах – от масштабных сериалов до видеоигр и блогерских шоу. С 2020 г., когда ИРИ начал распределять субсидии на создание контента в интернете, его бюджет вырос более чем в 8 раз – с 3 млрд до 25,3 млрд руб., выделенных на 2025 г.
Рост финансирования организации гендиректор ИРИ Алексей Гореславский связывает в том числе с признанием ее успехов в импортозамещении контента в России. А ключевым достижением ИРИ он считает то, что добиться этого удалось за счет органического интереса аудитории к отечественным проектам.
В интервью «Ведомостям» Гореславский рассказал, какие стоп-темы есть у организации при отборе контента для поддержки, как санкции ЕС повлияли на ее работу и почему художественное осмысление темы СВО требует исторической дистанции.