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Алексей Гореславский: «Контент не кирпич, который просто лежит на платформе»

Гендиректор Института развития интернета о перепроизводстве контента и поддержке франшиз как приоритетном направлении
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский
Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский / Максим Стулов / Ведомости

Институт развития интернета (ИРИ) – крупнейшая организация, которая поддерживает производство социально значимого онлайн-контента в России, причем в самых разных его формах – от масштабных сериалов до видеоигр и блогерских шоу. С 2020 г., когда ИРИ начал распределять субсидии на создание контента в интернете, его бюджет вырос более чем в 8 раз – с 3 млрд до 25,3 млрд руб., выделенных на 2025 г.

Рост финансирования организации гендиректор ИРИ Алексей Гореславский связывает в том числе с признанием ее успехов в импортозамещении контента в России. А ключевым достижением ИРИ он считает то, что добиться этого удалось за счет органического интереса аудитории к отечественным проектам.

В интервью «Ведомостям» Гореславский рассказал, какие стоп-темы есть у организации при отборе контента для поддержки, как санкции ЕС повлияли на ее работу и почему художественное осмысление темы СВО требует исторической дистанции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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