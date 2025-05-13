YouTube стал лидером по размещению рекламы у блогеров в 2024 году

Вторую и третью позиции с почти одинаковым результатом заняли соцсеть Instagram (принадлежит американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и мессенджер Telegram. На продвижение через Instagram компании потратили в России 11,6 млрд руб. (20% сегмента инфлюенс-маркетинга), а через Telegram – 11,5 млрд руб. (19,8%). Четвертая строчка – у VK: на эту площадку пришлось 6,5 млрд руб., или 11,2% от всего объема бюджетов. Замыкают рейтинг американская стриминговая платформа Twitch и российский видеохостинг Rutube. На продвижение через инфлюенсеров на Twitch в 2024 г. рекламодатели потратили 400 млн руб. (0,6%), на Rutube – 300 млн руб. (0,5%). Совокупный объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в 2024 г. профильный комитет АКАР оценил примерно в 58 млрд руб.