YouTube стал лидером по размещению рекламы у блогеров в 2024 году

YouTube стал лидером по размещению рекламы у блогеров в 2024 годуНа «замедленный» в России видеохостинг пришлась почти половина бюджетов компаний на инфлюенс-маркетинг
Видеохостинг YouTube (принадлежит американской компании Google) в прошлом году оказался лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг (реклама у блогеров. – «Ведомости») в России. На эту площадку пришлась почти половина (47,9%) размещений в этом сегменте рекламного рынка в деньгах, или 27,6 млрд руб., отмечается в исследовании комитета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по инфлюенс-маркетингу на основе данных исследовательских компаний WhoIsBlogger и Yoloco.
Вторую и третью позиции с почти одинаковым результатом заняли соцсеть Instagram (принадлежит американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и мессенджер Telegram. На продвижение через Instagram компании потратили в России 11,6 млрд руб. (20% сегмента инфлюенс-маркетинга), а через Telegram – 11,5 млрд руб. (19,8%). Четвертая строчка – у VK: на эту площадку пришлось 6,5 млрд руб., или 11,2% от всего объема бюджетов. Замыкают рейтинг американская стриминговая платформа Twitch и российский видеохостинг Rutube. На продвижение через инфлюенсеров на Twitch в 2024 г. рекламодатели потратили 400 млн руб. (0,6%), на Rutube – 300 млн руб. (0,5%). Совокупный объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в 2024 г. профильный комитет АКАР оценил примерно в 58 млрд руб.