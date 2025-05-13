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YouTube стал лидером по размещению рекламы у блогеров в 2024 году

На «замедленный» в России видеохостинг пришлась почти половина бюджетов компаний на инфлюенс-маркетинг
Дмитрий Игнатьев
Ведомости
Ведомости

Видеохостинг YouTube (принадлежит американской компании Google) в прошлом году оказался лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг (реклама у блогеров. – «Ведомости») в России. На эту площадку пришлась почти половина (47,9%) размещений в этом сегменте рекламного рынка в деньгах, или 27,6 млрд руб., отмечается в исследовании комитета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по инфлюенс-маркетингу на основе данных исследовательских компаний WhoIsBlogger и Yoloco.

Вторую и третью позиции с почти одинаковым результатом заняли соцсеть Instagram (принадлежит американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и мессенджер Telegram. На продвижение через Instagram компании потратили в России 11,6 млрд руб. (20% сегмента инфлюенс-маркетинга), а через Telegram – 11,5 млрд руб. (19,8%). Четвертая строчка – у VK: на эту площадку пришлось 6,5 млрд руб., или 11,2% от всего объема бюджетов. Замыкают рейтинг американская стриминговая платформа Twitch и российский видеохостинг Rutube. На продвижение через инфлюенсеров на Twitch в 2024 г. рекламодатели потратили 400 млн руб. (0,6%), на Rutube – 300 млн руб. (0,5%). Совокупный объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в 2024 г. профильный комитет АКАР оценил примерно в 58 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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