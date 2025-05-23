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Чем запомнилась группа «ВИА Гра»

Константин Меладзе объявил о закрытии проекта спустя 25 лет
Максим Цуланов
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

23 мая композитор и продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии музыкального проекта «ВИА Гра». Он поблагодарил всех, с кем он сотрудничал во время существования проекта: артисток, музыкантов, администраторов, аранжировщиков, звукорежиссеров, режиссеров, стилистов, визажистов и «всех, всех, всех». Новость сопровождалась последней песней в истории группы под названием Galileo.

Максим Блинов / РИА Новости
ТАСС

За 25 лет своего существования группе удалось образовать 20 составов, создать десятки хитов, слова которых известны по всему постсоветскому пространству и в Восточной Европе. Группа раскрыла порядка 20 исполнительниц – Веру Брежневу, Алену Винницкую, Анну Седокову, Надежду Грановскую и др. О первом, «золотом» и последнем составах коллектива – в материале «Ведомостей».

Первый дуэт

История «ВИА Гры» начинается в Киеве в 2000 г. Тогда продюсеры Дмитрий Костюк и Константин Меладзе приглашают в проект Винницкую и Грановскую (настоящая фамилия – Мейхер). Одной из первых песен, а затем и главных хитов группы становится «Попытка № 5». Позже такое название получает альбом группы в жанре евродэнс, вышедший в 2001 г. Кроме «Попытки» популярными и по сей день считаются композиции «Бомба» и «Я не вернусь».

Дебютный клип выходит на принадлежащем Костюку телеканале Biz TV в сентябре 2000 г. Уже в следующем году молодой проект получает сразу четыре значимые награды: «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Золотая жар-птица» и «Таврийские игры» (в номинации «Лучшая песня»).

«Золотой состав»

К 2002 г. коллектив расширяется до трех человек. В составе остается Винницкая, но участие в проекте приостанавливает Грановская в связи с беременностью. Ее заменяет модель из Санкт-Петербурга Татьяна Найник, а в группу решают пригласить Анну Седокову.

«Золотым» состав становится с приходом Веры Брежневой (настоящая фамилия – Галушка). 20-летняя девушка попала в группу по итогам кастинга, прошедшего осенью 2002 г. Через два месяца, в январе 2003 г., Винницкая покидает проект ради сольной карьеры и Брежнева становится неизменной участницей коллектива на протяжении более четырех лет.

Команда Брежневой, Грановской и Седоковой год гастролирует с новыми песнями из альбомов «Стоп! Снято!», «Биология». Первой успешной коллаборацией становится песня «Океан и три реки» с братом Константина Меладзе певцом Валерием Меладзе. За эту композицию артисты получают «Премию Муз-ТВ» в номинации «Лучший дуэт», награду «Песня года – 2003», а также номинацию на «Золотой граммофон».

Максим Блинов / РИА Новости
Филипп Киркоров (на снимке слева) и участницы группы «ВИА Гра» – Анна Седокова, Вера Брежнева и Надежда Грановская (слева направо) – на презентации нового альбома группы, который получил название «Стоп! Снято!». / Константин Кижель / ТАСС

В мае 2004 г. команду покидает Седокова и к коллективу на полгода присоединяется Светлана Лобода. С осени 2004-го по январь 2006 г. группа выступала в составе Брежневой, Грановской и Альбины Джанабаевой – будущей супруги Валерия Меладзе. В начале 2006 г. существовал риск закрытия группы. Тогда Константин Меладзе заявил об усталости от проекта и говорил, что намерен поставить «не многоточие, а точку». Объявлялось, что коллектив закроют уже с 1 января 2006 г., но выступления продолжились.

Уход Брежневой

Брежнева покидает проект летом 2007 г. и успешно запускает сольную карьеру. В следующие три года выходят песни «Я не играю», «Нирвана» и хит «Любовь спасет мир». «ВИА Гра», в свою очередь, вновь сокращается до дуэта с Меседой Багаудиновой и Джанабаевой. В таком составе коллектив будет выступать почти год – до марта 2008-го.

Группа пополняется исполнительницей Татьяной Котовой. В начале 2009 г. Багаудинова покидает коллектив из-за очередного возвращения Грановской, а позже на смену Котовой приходит Ева Бушмина. Такая команда сохраняется до осени 2011 г.

Максим Блинов / РИА Новости
Михаил Фомичев / РИА Новости

С 2012-го по 2022-й 

Коллектив на 2012 г. состоял из прежних Бушминой и Джанабаевой, а также чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу Санты Димопулос. Меладзе осенью 2012 г. вновь объявляет о закрытии проекта. Позже выясняется, что анонс оказался пиар-ходом для нового реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру». Такая акция была скептически оценена музыкальным сообществом. Например, сайт «Звуки.ру» по итогам 2012 г. назвал ложное закрытие группы «Разочарованием года».

Максим Блинов / РИА Новости
Участницы группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег (слева направо) во время выступления на закрытии международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017». / Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Дольше всего единым «продержался» состав Эрики Герцег, Анастасии Кожевниковой и Миши Романовой – с октября 2013-го по март 2018 г. Такая команда была определена телезрителями шоу «Хочу V ВИА Гру» через SMS-голосование. Режиссером программы выступил Алан Бадоев, а одной из ведущих – прежняя солистка из «золотой» эпохи Вера Брежнева.

На смену Романовой приходит россиянка Ольга Меганская весной 2018 г. В том же году коллектив покидает Кожевникова, новой исполнительницей становится участница проектов «Голос» и «Новая Фабрика звезд» Ульяна Синецкая. 

«ВИА Гра» Костюка

Объявление о «закрытии» группы Меладзе спровоцировало создание своей «ВИА Гры» продюсером Костюком в июле 2013 г., которому также принадлежали права на бренд. В группе участвовали Даша Ростова, Даша Медовая, а также Айна Вильберг, Елена Толстоногова и Ирина Островская. Сторонний проект просуществовал менее двух лет и был закрыт после судебных разбирательств в марте 2015 г.

Последний состав группы включал Синецкую, Ксению Попову и Софию Тарасову. После начала военного конфликта в феврале 2022 г. нынешние и бывшие участницы выступили в поддержку Украины и осудили действия РФ. Российские власти запретили Лободе, до этого неоднократно выступавшей с концертами в стране, въезд на территорию России на 50 лет, а Брежневу лишили вида на жительство.

Группа приостановила выступления с весны 2022 г. На стриминговый платформах последние три года выпускались ремиксы и коллаборации на композиции прошлых лет. В марте 2023 г. стало известно о старте сольной карьеры Тарасовой в Германии. Попова в июле 2023 г. сообщала в соцсетях, что проект находится на паузе.

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