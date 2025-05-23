Чем запомнилась группа «ВИА Гра»Константин Меладзе объявил о закрытии проекта спустя 25 лет
23 мая композитор и продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии музыкального проекта «ВИА Гра». Он поблагодарил всех, с кем он сотрудничал во время существования проекта: артисток, музыкантов, администраторов, аранжировщиков, звукорежиссеров, режиссеров, стилистов, визажистов и «всех, всех, всех». Новость сопровождалась последней песней в истории группы под названием Galileo.
За 25 лет своего существования группе удалось образовать 20 составов, создать десятки хитов, слова которых известны по всему постсоветскому пространству и в Восточной Европе. Группа раскрыла порядка 20 исполнительниц – Веру Брежневу, Алену Винницкую, Анну Седокову, Надежду Грановскую и др. О первом, «золотом» и последнем составах коллектива – в материале «Ведомостей».
Первый дуэт
История «ВИА Гры» начинается в Киеве в 2000 г. Тогда продюсеры Дмитрий Костюк и Константин Меладзе приглашают в проект Винницкую и Грановскую (настоящая фамилия – Мейхер). Одной из первых песен, а затем и главных хитов группы становится «Попытка № 5». Позже такое название получает альбом группы в жанре евродэнс, вышедший в 2001 г. Кроме «Попытки» популярными и по сей день считаются композиции «Бомба» и «Я не вернусь».
Дебютный клип выходит на принадлежащем Костюку телеканале Biz TV в сентябре 2000 г. Уже в следующем году молодой проект получает сразу четыре значимые награды: «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Золотая жар-птица» и «Таврийские игры» (в номинации «Лучшая песня»).
«Золотой состав»
К 2002 г. коллектив расширяется до трех человек. В составе остается Винницкая, но участие в проекте приостанавливает Грановская в связи с беременностью. Ее заменяет модель из Санкт-Петербурга Татьяна Найник, а в группу решают пригласить Анну Седокову.
«Золотым» состав становится с приходом Веры Брежневой (настоящая фамилия – Галушка). 20-летняя девушка попала в группу по итогам кастинга, прошедшего осенью 2002 г. Через два месяца, в январе 2003 г., Винницкая покидает проект ради сольной карьеры и Брежнева становится неизменной участницей коллектива на протяжении более четырех лет.
Команда Брежневой, Грановской и Седоковой год гастролирует с новыми песнями из альбомов «Стоп! Снято!», «Биология». Первой успешной коллаборацией становится песня «Океан и три реки» с братом Константина Меладзе певцом Валерием Меладзе. За эту композицию артисты получают «Премию Муз-ТВ» в номинации «Лучший дуэт», награду «Песня года – 2003», а также номинацию на «Золотой граммофон».
В мае 2004 г. команду покидает Седокова и к коллективу на полгода присоединяется Светлана Лобода. С осени 2004-го по январь 2006 г. группа выступала в составе Брежневой, Грановской и Альбины Джанабаевой – будущей супруги Валерия Меладзе. В начале 2006 г. существовал риск закрытия группы. Тогда Константин Меладзе заявил об усталости от проекта и говорил, что намерен поставить «не многоточие, а точку». Объявлялось, что коллектив закроют уже с 1 января 2006 г., но выступления продолжились.
Уход Брежневой
Брежнева покидает проект летом 2007 г. и успешно запускает сольную карьеру. В следующие три года выходят песни «Я не играю», «Нирвана» и хит «Любовь спасет мир». «ВИА Гра», в свою очередь, вновь сокращается до дуэта с Меседой Багаудиновой и Джанабаевой. В таком составе коллектив будет выступать почти год – до марта 2008-го.
Группа пополняется исполнительницей Татьяной Котовой. В начале 2009 г. Багаудинова покидает коллектив из-за очередного возвращения Грановской, а позже на смену Котовой приходит Ева Бушмина. Такая команда сохраняется до осени 2011 г.
С 2012-го по 2022-й
Коллектив на 2012 г. состоял из прежних Бушминой и Джанабаевой, а также чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу Санты Димопулос. Меладзе осенью 2012 г. вновь объявляет о закрытии проекта. Позже выясняется, что анонс оказался пиар-ходом для нового реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру». Такая акция была скептически оценена музыкальным сообществом. Например, сайт «Звуки.ру» по итогам 2012 г. назвал ложное закрытие группы «Разочарованием года».
Дольше всего единым «продержался» состав Эрики Герцег, Анастасии Кожевниковой и Миши Романовой – с октября 2013-го по март 2018 г. Такая команда была определена телезрителями шоу «Хочу V ВИА Гру» через SMS-голосование. Режиссером программы выступил Алан Бадоев, а одной из ведущих – прежняя солистка из «золотой» эпохи Вера Брежнева.
На смену Романовой приходит россиянка Ольга Меганская весной 2018 г. В том же году коллектив покидает Кожевникова, новой исполнительницей становится участница проектов «Голос» и «Новая Фабрика звезд» Ульяна Синецкая.
«ВИА Гра» Костюка
Последний состав группы включал Синецкую, Ксению Попову и Софию Тарасову. После начала военного конфликта в феврале 2022 г. нынешние и бывшие участницы выступили в поддержку Украины и осудили действия РФ. Российские власти запретили Лободе, до этого неоднократно выступавшей с концертами в стране, въезд на территорию России на 50 лет, а Брежневу лишили вида на жительство.
Группа приостановила выступления с весны 2022 г. На стриминговый платформах последние три года выпускались ремиксы и коллаборации на композиции прошлых лет. В марте 2023 г. стало известно о старте сольной карьеры Тарасовой в Германии. Попова в июле 2023 г. сообщала в соцсетях, что проект находится на паузе.