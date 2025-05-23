В мае 2004 г. команду покидает Седокова и к коллективу на полгода присоединяется Светлана Лобода. С осени 2004-го по январь 2006 г. группа выступала в составе Брежневой, Грановской и Альбины Джанабаевой – будущей супруги Валерия Меладзе. В начале 2006 г. существовал риск закрытия группы. Тогда Константин Меладзе заявил об усталости от проекта и говорил, что намерен поставить «не многоточие, а точку». Объявлялось, что коллектив закроют уже с 1 января 2006 г., но выступления продолжились.