Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра» спустя 25 лет

Поп-группа «ВИА Гра» была образована в 2000 г. в Киеве и превратилась в один из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов. За 25 лет в составе группы побывало 25 девушек, в том числе Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.