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Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра» спустя 25 лет

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Продюсер Константин Меладзе закрыл музыкальный проект «ВИА Гра» и объявил об этом в публикации в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сопроводив текст ссылкой на последнюю композицию группы, релиз которой произошел 23 мая.

Музыку и текст к песне написал Константин Меладзе, исполнили ее артистки Ульяна Синецкая и София Тарасова. Композитор и продюсер группы поблагодарил всех, с кем он сотрудничал во время существования проекта: артисток, музыкантов, администраторов, аранжировщиков, звукорежиссеров, режиссеров, стилистов, визажистов и «всех, всех, всех».

Продюсер выразил надежду на то, что песни «ВИА Гры» будут слушать еще многие годы, и отметил, что в этих композициях много веры, надежды и любви.

«Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии», – заключил при этом продюсер.

Поп-группа «ВИА Гра» была образована в 2000 г. в Киеве и превратилась в один из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов. За 25 лет в составе группы побывало 25 девушек, в том числе Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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