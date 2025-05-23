Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра» спустя 25 лет
Продюсер Константин Меладзе закрыл музыкальный проект «ВИА Гра» и объявил об этом в публикации в Instagram
Музыку и текст к песне написал Константин Меладзе, исполнили ее артистки Ульяна Синецкая и София Тарасова. Композитор и продюсер группы поблагодарил всех, с кем он сотрудничал во время существования проекта: артисток, музыкантов, администраторов, аранжировщиков, звукорежиссеров, режиссеров, стилистов, визажистов и «всех, всех, всех».
Продюсер выразил надежду на то, что песни «ВИА Гры» будут слушать еще многие годы, и отметил, что в этих композициях много веры, надежды и любви.
«Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии», – заключил при этом продюсер.
Поп-группа «ВИА Гра» была образована в 2000 г. в Киеве и превратилась в один из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов. За 25 лет в составе группы побывало 25 девушек, в том числе Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.