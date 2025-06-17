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ВТБ конкурирует со «Сбером» за лидерство по объему рекламы на ТВ

Таким образом банк стремится нарастить приоритетное направление – розничный бизнес, уверены аналитики
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк ВТБ в январе – мае 2025 г. нарастил рекламную активность на федеральном и тематическом телевидении на 55–60% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Такую оценку представили «Ведомостям» три крупные рекламные группы. Всего банк за указанный срок закупил для продвижения своих продуктов и услуг, по их данным, 65 890–68 285 GRP (условных пунктов рейтинга, которые отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик). Расчеты производились на основе данных Mediascope среди россиян старше 18 лет, учитывалось также дачное и внедомашнее телесмотрение.

В результате ВТБ за первые пять месяцев этого года вышел на вторую позицию в рейтинге рекламодателей на ТВ по объему рекламы, тогда как за последние пять лет банк за указанный период не входил даже в топ-5 рекламодателей на телевидении. Для сравнения: в январе – мае 2024 г. он находился на шестой позиции с результатом в 42 480–42 710 GRP, фиксируют в группах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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