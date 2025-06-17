ВТБ конкурирует со «Сбером» за лидерство по объему рекламы на ТВ

В результате ВТБ за первые пять месяцев этого года вышел на вторую позицию в рейтинге рекламодателей на ТВ по объему рекламы, тогда как за последние пять лет банк за указанный период не входил даже в топ-5 рекламодателей на телевидении. Для сравнения: в январе – мае 2024 г. он находился на шестой позиции с результатом в 42 480–42 710 GRP, фиксируют в группах.