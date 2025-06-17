ВТБ конкурирует со «Сбером» за лидерство по объему рекламы на ТВ

ВТБ конкурирует со «Сбером» за лидерство по объему рекламы на ТВТаким образом банк стремится нарастить приоритетное направление – розничный бизнес, уверены аналитики
Банк ВТБ в январе – мае 2025 г. нарастил рекламную активность на федеральном и тематическом телевидении на 55–60% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Такую оценку представили «Ведомостям» три крупные рекламные группы. Всего банк за указанный срок закупил для продвижения своих продуктов и услуг, по их данным, 65 890–68 285 GRP (условных пунктов рейтинга, которые отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик). Расчеты производились на основе данных Mediascope среди россиян старше 18 лет, учитывалось также дачное и внедомашнее телесмотрение.
В результате ВТБ за первые пять месяцев этого года вышел на вторую позицию в рейтинге рекламодателей на ТВ по объему рекламы, тогда как за последние пять лет банк за указанный период не входил даже в топ-5 рекламодателей на телевидении. Для сравнения: в январе – мае 2024 г. он находился на шестой позиции с результатом в 42 480–42 710 GRP, фиксируют в группах.