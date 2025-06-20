«Холоп 3» Клима Шипенко выйдет в прокат летом 2026 года

«Холоп 3» Клима Шипенко выйдет в прокат летом 2026 годаРоссийскому кино необходимо освоить летний «мертвый сезон», полагает продюсер Эдуард Илоян
Комедия с Милошем Биковичем «Холоп 3» выйдет летом 2026 г., а не в новогодние праздники, как предыдущие части франшизы, рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян. Это «достаточно рискованное решение», как подчеркнул он, но российскому кино «просто необходимо открывать новые даты».
«Лето в международном прокате считается сезоном мировых блокбастеров, и исторически российские продюсеры, мы не исключение, не вставали со своими фильмами в этот период. Сейчас время изменилось, и я считаю, что только лидеры отрасли при поддержке Фонда кино могут вернуть зрителя летом в кинотеатры с помощью больших и успешных франшиз. <…> Мы готовы взять на себя ответственность, выступить первопроходцами и проверить эту гипотезу», – пояснил Илоян.
История будет развиваться «в декорациях времен Петра I», а герой Милоша Биковича будет перевоспитывать целую семью, уточнил продюсер: «Любовь к семье, к родине, ответственность за свои поступки, за потомков – вот, пожалуй, четыре основные мысли, которые закладываются в сюжет и которые, как нам хочется верить, зритель, выйдя из кинотеатра, отложит себе на подкорку. При этом, как и первые две части, – это фильм-праздник, фильм-аттракцион для самой широкой аудитории».
Съемки третьей части «Холопа» начнутся «летом – осенью» 2025 г., режиссером останется постановщик первых частей Клим Шипенко, актерский состав пока не утвержден, добавил продюсер.
Из топ-20 самых успешных российских фильмов 11 собрали значительную часть своей кассы в период зимних каникул, а оставшиеся хиты распределились вокруг других праздников – в ноябре, феврале – марте и мае (по три релиза соответственно на каждый период), следует из данных индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика». После ухода голливудских мейджоров летняя выручка кинотеатров резко просела (с 7,8 млрд руб. в 2021 до 3,3 млрд руб. в 2022) и до сих пор не восстановилась – за три летних месяца 2024 г. совокупный бокс-офис достиг 6,9 млрд руб., однако рост во многом обеспечила цена на билет (на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.), подсчитали там же.
Нет ничего невозможного в освоении летнего сезона – это вопрос качества контента, системного подхода, маркетинговых усилий, полагает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый. Чтобы вернуть аудиторию в кинотеатры, нужно вернуть «ритмичность»: важно, чтобы зритель хотя бы раз в месяц шел в кино даже летом, смотрел трейлеры следующих релизов и вновь возвращался, рассуждает продюсер, главный редактор отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
Оба эксперта сошлись, что «Холоп 3» – оптимальный выбор для «пробного шара». По словам Острого, это хорошо знакомая аудитория, «регулярно обновляемая» франшиза «с понятным маркетингом». Однако, по его мнению, даже в случае грандиозного успеха релиза маловероятно, что другие продюсеры и дистрибуторы немедленно последуют примеру и тут же начнут ставить большие релизы на летние месяцы: «Это, конечно, будет игра вдолгую».
Первый «Холоп» вышел в прокат накануне 2020 г. Комедия о перевоспитании мажора сенсационно заработала 3 млрд руб. Сегодня она занимает четвертое место в списке самых кассовых российских релизов. Сиквел вышел 1 января 2024 г. – со сборами 3,8 млрд руб. он расположился на втором месте в рейтинге. Права на ремейк «Холопа» были проданы в более чем десять стран. Уже вышли монгольская, французская, казахстанская и турецкая адаптации.
Помимо третьего «Холопа» в числе будущих проектов Yellow, Black and White – «Колобок», «Незнайка», «Папины дочки. Новые», «Королевство кривых зеркал», «Снегурочка».