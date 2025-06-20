«Холоп 3» Клима Шипенко выйдет в прокат летом 2026 года

Из топ-20 самых успешных российских фильмов 11 собрали значительную часть своей кассы в период зимних каникул, а оставшиеся хиты распределились вокруг других праздников – в ноябре, феврале – марте и мае (по три релиза соответственно на каждый период), следует из данных индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика». После ухода голливудских мейджоров летняя выручка кинотеатров резко просела (с 7,8 млрд руб. в 2021 до 3,3 млрд руб. в 2022) и до сих пор не восстановилась – за три летних месяца 2024 г. совокупный бокс-офис достиг 6,9 млрд руб., однако рост во многом обеспечила цена на билет (на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.), подсчитали там же.