Эдуард Илоян: «Рынок может сам себя отрегулировать»

«Рынок может сам себя отрегулировать»Генпродюсер Yellow, Black and White о конкуренции между российскими продюсерами и возможном возвращении Голливуда
На счету кинокомпании Yellow, Black and White (YBW) два самых кассовых релиза новейшего российского кинопроката, обогнавших многолетнего рекордсмена – «Аватар» Джеймса Кэмерона. В 2023 г. «Чебурашка» собрал почти 6,8 млрд руб., а год спустя «Холоп-2» заработал 3,8 млрд руб. (здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино). Оба фильма вышли победителями в новогоднем прокате – самом кассовом периоде, выпустить в рамках которого свои релизы сейчас стремятся многие продюсеры. «Даже недобрав кассу в новогоднем прокате, можно собрать гораздо больше денег, чем на любой другой дате», – поясняет генпродюсер YBW Эдуард Илоян.
В то же время лето в последние годы в России считается для кинопроката мертвым сезоном. После ухода в 2022 г. из нашей страны голливудских мейджоров, выпускавших свои блокбастеры в этот период, сейчас мало кто из отечественных продюсеров решается ставить на эти даты свои большие фильмы. Изменить эту практику намерена YBW – на лето 2026 г. эта продюсерская компания запланировала премьеру третьей части своей популярной франшизы «Холоп». Только лидеры отрасли при поддержке Фонда кино, как считает Илоян, могут вернуть зрителя летом в кинотеатры: «Мы готовы взять на себя ответственность, выступить первопроходцами и проверить эту гипотезу».
В интервью «Ведомостям» генпродюсер анонсировал полнометражное продолжение сериала «Папины дочки. Новые», поделился планами продюсерской компании на ближайшие годы, а также рассказал, почему YBW решила самостоятельно развивать прокатное направление на базе кинодистрибутора «Атмосфера кино».