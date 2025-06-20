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Эдуард Илоян: «Рынок может сам себя отрегулировать»

Генпродюсер Yellow, Black and White о конкуренции между российскими продюсерами и возможном возвращении Голливуда
Мария Истомина
Генпродюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян
Генпродюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян / Алексей Орлов / Ведомости

На счету кинокомпании Yellow, Black and White (YBW) два самых кассовых релиза новейшего российского кинопроката, обогнавших многолетнего рекордсмена – «Аватар» Джеймса Кэмерона. В 2023 г. «Чебурашка» собрал почти 6,8 млрд руб., а год спустя «Холоп-2» заработал 3,8 млрд руб. (здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино). Оба фильма вышли победителями в новогоднем прокате – самом кассовом периоде, выпустить в рамках которого свои релизы сейчас стремятся многие продюсеры. «Даже недобрав кассу в новогоднем прокате, можно собрать гораздо больше денег, чем на любой другой дате», – поясняет генпродюсер YBW Эдуард Илоян.

В то же время лето в последние годы в России считается для кинопроката мертвым сезоном. После ухода в 2022 г. из нашей страны голливудских мейджоров, выпускавших свои блокбастеры в этот период, сейчас мало кто из отечественных продюсеров решается ставить на эти даты свои большие фильмы. Изменить эту практику намерена YBW – на лето 2026 г. эта продюсерская компания запланировала премьеру третьей части своей популярной франшизы «Холоп». Только лидеры отрасли при поддержке Фонда кино, как считает Илоян, могут вернуть зрителя летом в кинотеатры: «Мы готовы взять на себя ответственность, выступить первопроходцами и проверить эту гипотезу».

В интервью «Ведомостям» генпродюсер анонсировал полнометражное продолжение сериала «Папины дочки. Новые», поделился планами продюсерской компании на ближайшие годы, а также рассказал, почему YBW решила самостоятельно развивать прокатное направление на базе кинодистрибутора «Атмосфера кино».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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