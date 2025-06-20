Эдуард Илоян: «Рынок может сам себя отрегулировать»

В то же время лето в последние годы в России считается для кинопроката мертвым сезоном. После ухода в 2022 г. из нашей страны голливудских мейджоров, выпускавших свои блокбастеры в этот период, сейчас мало кто из отечественных продюсеров решается ставить на эти даты свои большие фильмы. Изменить эту практику намерена YBW – на лето 2026 г. эта продюсерская компания запланировала премьеру третьей части своей популярной франшизы «Холоп». Только лидеры отрасли при поддержке Фонда кино, как считает Илоян, могут вернуть зрителя летом в кинотеатры: «Мы готовы взять на себя ответственность, выступить первопроходцами и проверить эту гипотезу».