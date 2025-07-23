В холдинге – владельце онлайн-школ XYZ School и Bang Bang прошли увольнения

Кадровые перестановки проводятся в рамках принятой в начале 2024 г. стратегии компании, целью которой является повышение эффективности процессов и скорости принятия решений, отметил член совета директоров Ultimate Education Павел Мосейкин. До внедрения изменений, к примеру, у каждой онлайн-школы в холдинге был отдельный руководитель, в рамках новой структуры компания переведена под прямое подчинение двух соруководителей, пояснил он. Средний уровень текучести кадров в компании, по оценке Мосейкина, в I квартале 2025 г. вырос примерно на 2–3 п. п. в сравнении с I кварталом 2024 г. На текущий момент в Ultimate Education работает около 600 сотрудников, говорит топ-менеджер.