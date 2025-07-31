Умер основатель «Ведомостей» Дерк Сауер

Умер основатель «Ведомостей» Дерк СауерМедиаменеджер оказал большое влияние на развитие деловой журналистики в России
Медиаменеджер Дерк Сауер умер в возрасте 72 лет. Голландская газета Algemeen Dagblad также сообщила, что о гибели Сауера рассказала его семья. По данным издания, в начале июля произошло столкновение яхты бизнесмена со скалой. Сауер неудачно упал и получил в том числе тяжелую травму спины.
В 1992 г. Сауер вместе с группой инвесторов из Нидерландов основали издательский дом Independent Media (IM), который через два года начал выпускать первый в России глянцевый журнал Cosmopolitan. Еще через пять лет, в 1999 г., издательский дом в сотрудничестве с The Wall Street Journal и Financial Times основал деловую газету «Ведомости».
До создания IM журналист был корреспондентом телекомпаний Belfast и Title Filme, в том числе работал в горячих точках: Северная Ирландия, Чили, Сальвадор, Ливан. В России он оказался в 1989 г., запустив после этого свыше 40 изданий. Он также создал первую англоязычную газету в России – The Moscow Times (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом). В 2006 г. Сауер принял решение о продаже доли в IM. Позже он был главой совета директоров РБК и помогал в развитии многих медиапроектов.