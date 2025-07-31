Умер основатель «Ведомостей» Дерк Сауер

До создания IM журналист был корреспондентом телекомпаний Belfast и Title Filme, в том числе работал в горячих точках: Северная Ирландия, Чили, Сальвадор, Ливан. В России он оказался в 1989 г., запустив после этого свыше 40 изданий. Он также создал первую англоязычную газету в России – The Moscow Times (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом). В 2006 г. Сауер принял решение о продаже доли в IM. Позже он был главой совета директоров РБК и помогал в развитии многих медиапроектов.