«Эксмо» приостановило продажи цикла «Благословение небожителей»

Книги цикла Тунсю неоднократно становились лидерами продаж в деньгах в России. Шестой том «Благословения небожителей» занял девятую позицию по продажам в деньгах во Всероссийском книжном рейтинге за 2024 г., а первый и третий том – третье (38,5 млн руб.) и шестое место в том же рейтинге за 2023 г. соответственно. Кроме того, пятая и шестая часть цикла заняли первую и вторую позицию продаж книжных новинок издательского холдинга «Эксмо–АСТ» в штуках за 1 ноября 2023 г. – 10 декабря 2024 г. с результатами в 137 714 бумажных экземпляров и 126 053 штук соответственно, писали ранее «Ведомости».