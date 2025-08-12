«Эксмо» приостановило продажи цикла «Благословение небожителей»Книги направили на дополнительную экспертизу
В связи с поступлением жалобы книги серии «Благословение небожителей» китайского автора Мосян Тунсю направили на дополнительный анализ, ведется работа с экспертами. Продажи в настоящий момент приостановлены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители группы «Эксмо», дочерняя компания которой занимается издательством цикла в РФ.
В издательской группе отметили, что книги серии выпускались в России в отцензурированной версии с сокращениями по итогам проведения экспертизы.
В пресс-службе ГК «Литрес» «Ведомостям» рассказали, что решение направить книги на дополнительную экспертизу приняли по решению правообладателя серии. Причина такого решения не уточняется.
В компании рассказали, что в ближайшее время продажи книг этой серии в сервисе «Литрес» будут приостановлены, также книги будут временно недоступны по подписке и в MyBook.
На сайте «Эксмо» купить отдельные бумажные книги цикла уже нельзя, доступна лишь опция их приобретения или чтения в подписке на сервисе «Литрес». Кроме того, тома серии «Благословения небожителей» скрыты из продажи на сайте книжной сети «Читай-город», маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет», а также в сервисах «Яндекс книги», «Строки». «Ведомости» направили запросы в эти компании.
«Благословение небожителей» – китайская новелла в жанре фэнтези, вдохновленная мифологией страны, учением даосизма, традиционных боевых искусств и других элементов культуры Китая. Произведение было опубликовано в 2017 г. и состоит из шести томов. В России первый том поступил в продажу в 2022 г.
Действие сюжета разворачивается в вымышленном мире, где существуют люди, боги и демоны. Главный герой, Се Лянь, два раза возносился на небеса, но был изгнан на землю за свои проступки. Через 800 лет он в третий раз становится небожителем, и начинаются его приключения вместе с демоном Хуа Чен. Новелла затрагивает такие темы, как противостояние между свободой и тиранией, любовь и жертвенность, самопознание и поиск своего места в мире.
Книги цикла Тунсю неоднократно становились лидерами продаж в деньгах в России. Шестой том «Благословения небожителей» занял девятую позицию по продажам в деньгах во Всероссийском книжном рейтинге за 2024 г., а первый и третий том – третье (38,5 млн руб.) и шестое место в том же рейтинге за 2023 г. соответственно. Кроме того, пятая и шестая часть цикла заняли первую и вторую позицию продаж книжных новинок издательского холдинга «Эксмо–АСТ» в штуках за 1 ноября 2023 г. – 10 декабря 2024 г. с результатами в 137 714 бумажных экземпляров и 126 053 штук соответственно, писали ранее «Ведомости».
По серии «Благословения небожителей» снят одноименный китайский аниме-сериал. В мае прошлого года платформы «Кинопоиск» и Rutube скрыли его из каталога по требованию Роскомнадзора. В августе он вновь появился на площадках, но уже «с изменениями от студии-правообладателя» – Deep.