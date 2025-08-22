Суд отказал «Просвещению» в иске против ФАС

Суд отказал «Просвещению» в иске против ФАСИздательство пыталось оспорить предписание службы о перечислении в бюджет 2 млрд рублей «незаконно полученного дохода»
Арбитражный суд Москвы 22 августа признал законными выданные издательству «Просвещение» (входит в одноименную группу компаний) предписания ФАС перечислить в бюджет 2 млрд руб. «незаконно полученного дохода» и снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии.
В суде представитель ФАС отметил, что издательство «пользуется своей рыночной властью, чтобы, по сути, на этом монопольном положении заработать и увеличить собственную прибыль за счет тех субъектов, которые не могут отказаться от товара, предоставляемого монополистом». Также он добавил, что оборотный штраф в 2 млрд руб. – «это не какая-то карательная санкция, а то, чего не должно было быть у «Просвещения», если бы оно не допускало нарушений»
Представитель «Просвещения» же в суде отмечал, что субъектный состав правонарушения не установлен, «поскольку доминирующее положение на рынках отсутствует». Кроме того, он отметил, что «отсутствует и объективная сторона нарушения, поскольку расчет себестоимости был произведен неправильно, а размер рентабельности в нем завышен».
Соответствующие предписания ФАС выдала издательству «Просвещение» в январе 2025 г., признав его нарушившим антимонопольное законодательство. Служба, как отметили в ее пресс-службе, выявила, что в 2021–2023 гг. «Просвещение» установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку, что привело к росту рентабельности издательства, «значительно превысившей среднеотраслевой уровень». В «Просвещении» тогда сообщили «Ведомостям», что в течение 2024 г. издательство предоставило ФАС исчерпывающие данные о ценообразовании на учебники по русскому языку, биологии и истории. И они, как отмечали в «Просвещении», свидетельствуют об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.
Указанное дело ФАС возбудила в апреле 2024 г. после того, как в сентябре 2023 г. на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко призвала эту службу проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». Матвиенко тогда заявила, что учебные материалы должны разрабатываться под руководством Минпросвещения, но печатать учебники могут и другие издательства: «Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую».
В отношении издательства ФАС завела и второе антимонопольное дело – в августе 2024 г. Тогда служба заподозрила «Просвещение» в завышении цен на государственные учебники по истории для 10–11-х классов. Но, как писал ранее РБК, ФАС приостановила рассмотрение этого дела.
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило корпорацию «Российский учебник». В том же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Основным владельцем «Просвещения» является госкорпорация ВЭБ.РФ: в 2025 г. она приобрела 25% ГК у «Сбера» и довела свою долю до 50%, писали ранее «Ведомости». Еще 25%, как заявлялось ранее, владеет РФПИ. А оставшаяся доля после входа в капитал «Просвещения» перечисленных компаний и фондов в 2021 г. принадлежала действующим на тот момент акционерам ГК. О выходе кого-либо из совладельцев из капитала ГК «Просвещение» официально не сообщалось.
Выручка АО «Просвещение» (аккумулирует дивиденды от всех «дочек» группы и распределяет их между акционерам) по РСБУ в 2024 г. составила 27,4 млрд руб., чистая прибыль – 27,3 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» за тот же период выручка достигла 51 млрд руб., чистая прибыль – 29,9 млрд руб. За 2024 г. данных пока нет.
«Просвещение» с уважением относится к любым решениям российских органов судебной власти, сообщил «Ведомостям» представитель этой группы компаний.
При этом позиция «Просвещения» остается неизменной: в действиях издательства отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства, также отметил он. Решение по дальнейшим шагам ГК будет принято после ознакомления с решением суда в полном объеме, резюмировали в пресс-службе.