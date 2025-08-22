Суд отказал «Просвещению» в иске против ФАС

В суде представитель ФАС отметил, что издательство «пользуется своей рыночной властью, чтобы, по сути, на этом монопольном положении заработать и увеличить собственную прибыль за счет тех субъектов, которые не могут отказаться от товара, предоставляемого монополистом». Также он добавил, что оборотный штраф в 2 млрд руб. – «это не какая-то карательная санкция, а то, чего не должно было быть у «Просвещения», если бы оно не допускало нарушений»