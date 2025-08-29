Новый роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж книжной розницы

В московских книжных магазинах роман «В начале было Слово – в конце будет Цифра» оказался на третьей позиции по экземплярным продажам в сегменте художественной литературы с 1 по 24 августа, оценили в Ассоциации книгораспространителей России (АСКР). В московском «Библио-Глобусе» книга лидировала по продажам в художественном сегменте две недели подряд – с 4 по 17 августа, а в период с 18 по 24 августа переместилась на второе место, указано на сайте магазина. В число бестселлеров антиутопия Симоньян входит и на сайте книжного магазина «Москва». В петербургском «Доме книги» роман «В начале было Слово – в конце будет Цифра» заняла девятое место по экземплярным продажам в августе (без учета краеведческой литературы), рассказал его представитель. Абсолютные цифры по продажам в АСКР и магазинах не привели.