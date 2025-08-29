Газета
Новый роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж книжной розницы

Успех связан с наличием у автора большой лояльной аудитории, считают эксперты
Роман-антиутопия «В начале было Слово – в конце будет Цифра» главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, вышедший 31 июля, попал в лидеры продаж российской книжной розницы за август. В крупнейшей в стране книжной сети «Читай-город  – Буквоед» он занял первое место по продажам с 1 по 26 августа как в штуках, так и в деньгах, рассказал «Ведомостям» гендиректор этой сети Александр Брычкин. Всего в магазинах сети было реализовано более 20 750 экземпляров этого романа. Продажи в денежном выражении в «Читай-город  – Буквоеде» не раскрыли.

В московских книжных магазинах роман «В начале было Слово – в конце будет Цифра» оказался на третьей позиции по экземплярным продажам в сегменте художественной литературы с 1 по 24 августа, оценили в Ассоциации книгораспространителей России (АСКР). В московском «Библио-Глобусе» книга лидировала по продажам в художественном сегменте две недели подряд – с 4 по 17 августа, а в период с 18 по 24 августа переместилась на второе место, указано на сайте магазина. В число бестселлеров антиутопия Симоньян входит и на сайте книжного магазина «Москва». В петербургском «Доме книги» роман «В начале было Слово – в конце будет Цифра» заняла девятое место по экземплярным продажам в августе (без учета краеведческой литературы), рассказал его представитель. Абсолютные цифры по продажам в АСКР и магазинах не привели.

Общий тираж романа «В начале было Слово – в конце будет Цифра» приблизился к отметке в 70 000 экземпляров, а его отгрузки за неполный месяц продаж уже превысили 40 000 экземпляров,  резюмировал представитель АСТ (издает книгу). Большая часть тиража, как уточнил он, реализуется в сети «Читай-город – Буквоед».

Кто еще в лидерах

Бестселлером розничных продаж продолжает оставаться и мистико-философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры (издает «Бомбора», импринт «Эксмо»). В «Читай-город  – Буквоеде» эта книга заняла вторую позицию по продажам за 1-26 августа с результатом в 10 920 экземпляров. В московских магазинах японский роман удерживает лидерство среди художественной литературы с 1 по 24 августа, следует из данных АСКР. В петербургском «Доме книги» он оказался в августе на третьей позиции по экземплярным продажам. В региональной сети «Амиталь» – на первом месте в сегменте художественной литературы, а в сети «Планета книги» – на третьем в общем рейтинге в формате покет, рассказали их представители. По итогам первого полугодия 2025 г. роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал лидером продаж в сети «Читай-город  – Буквоед» и занял вторую позицию на маркетплейсе Ozon, писали ранее «Ведомости».

Сама Симоньян в интервью «Ведомостям» охарактеризовала свой роман как «эсхатологическую утопию», в который рассказыватеся о том, «как будет происходить в реальности конец времен, воскрешение мертвых и последующая жизнь одних в раю, а других – в аду». По сюжету молодой ученый Альфа-Омега и его ассистентка ищут способ спасти человечество, но осознают, что сделать это можно только бросив вызов всесильному ИЯ, указано в аннотации книги.

Успех романа, в частности, объясняется тем, что «у автора  большая аудитория, которая с интересом следит за выходом новых книг», отметили в АСТ:  «Маргарита Симоньян поднимает острые экзистенциальные вопросы, но при этом дает надежду и ориентиры людям, ищущим свое место в призрачном будущем информационного неравенства».

Кроме того, для многих читателей приобретение романа – это возможность поддержать социально ответственные инициативы автора, также добавили в АСТ. Симоньян в своем Telegram-канале ранее сообщала, что все средства от продаж книги пойдут «на помощь людям».

Внимание к роману подстегивает интерес к деятельности Маргариты Симоньян в медиасфере, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов: «Вместе с тем выход книги сопровождался качественной рекламной кампанией, что закономерно положительно сказалось на ее популярности у аудитории».

