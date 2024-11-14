Маргарита Симоньян: «Никакой объективности никогда не было»

– Тут я с вами согласна, это несправедливо. СМИ и блогеры по сути своей ничем не различаются: и те и другие информируют общество, и те и другие на этом зарабатывают деньги. Поэтому нужно либо с нас снять ограничения, либо распространить их на всех. Иначе ситуация складывается совершенно несправедливая. Решение Роскомнадзора о том, что блогер с аудиторией 10 000 человек и больше должен зарегистрироваться, насколько я понимаю, направлено на то, чтобы поставить всех в равные условия. Жизнеспособная ли это история? Посмотрим. Технологически интернет очень сильно вышел из-под контроля. Честные и послушные Telegram-каналы зарегистрируются. Но есть огромное количество каналов, которые изначально созданы для шантажа и вымогательства, – мы все знаем их названия. Их владельцы давно за рубежом. А при этом у них аудитории, сопоставимые с вашей и нашей. И регистрироваться они не будут. Тут как быть? Вот если бы государство имело в своих руках технологические инструменты для того, чтобы выключить их, то это было бы совсем другое дело. Очень надеюсь, что наша страна, богатая умниками и умницами, как можно скорее придумает, как нам обезопасить себя.