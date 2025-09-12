Онлайн-кинотеатр Start с партнерами будут снимать детско-семейные сериалы

Онлайн-кинотеатр Start с партнерами будут снимать детско-семейные сериалыЭта ниша освободилась после ухода голливудских мейджоров и замедления YouTube
Онлайн-кинотеатр Start будет активно развивать направление детско-семейного контента, рассказала в интервью «Ведомостям» cовладелец и первый заместитель гендиректора группы компаний Start Юлия Миндубаева.
«Западные игроки ушли, но семейная аудитория никуда не делась, и запрос на просмотр такого контента – это новая возможность для развития нашей индустрии. Мы уже видим большой рост этого сегмента в отечественном кино, но в создании игровых сериалов для детско-семейной аудитории все только начинается», – пояснила Миндубаева.
По ее словам, на Start уже растет семейное смотрение – на аудиторию с детьми приходится порядка 50% подписчиков. За последний год, как добавляет топ-менеджер Start, вышло несколько успешных проектов, рассчитанных на детско-семейную аудиторию: два проекта Start – сериалы «Папины дочки. Новые» и «Последний Богатырь. Наследие», «Манюня» (Okko), «Любопытная Варвара» (Wink).
Сейчас в работе находятся 10 игровых и анимационных сериалов, ориентированных на «всю семью», поделилась планами Миндубаева и рассказала о некоторых проектах. Это, в частности, детско-семейный ситком «Одни дома», рассказывающий о детях в многодетной семье, которые на время остались без родителей – папа и мама застряли в рабочей командировке на Камчатке из-за извержения вулкана. Главная героиня другого сериала «Оливка, Игорек и Рекс» – восьмилетняя девочка Оля (Оливка) – выросла в деревне и умеет понимать язык животных. После первого класса родители ее забирают в город, где у Оливки начинается новая жизнь. В комедийном сериале «Что не так с Севой» двенадцатилетний троечник Сева влюбляется в умницу и красавицу Намину, и чтобы учиться вместе с ней в лицее для одаренных детей, мальчику нужно возглавить команду вундеркиндов в интеллектуальной игре. Премьера сериала «Одни дома» состоится уже в сентябре 2025 г. – этот проект Start произвел вместе с Okko. Вместе с этим партнером Start планирует в конце 2025-го – начале 2026 г. выпустить второй сезон сериала «Родители родителей». Релиз проекта «Оливка, Игорек и Рекс» намечен на 2026 г. – его снимет Александр Жигалкин, известный по сериалам «Папины дочки. Новые» и «Олдскул».
«В целом мы развиваем [детско-семейный контент] в партнерстве, поскольку, как любое новое направление, оно требует ресурсов и инвестиций», – говорит Миндубаева. Ключевые партнеры Start – это телеканал «Солнце» (запущенный в 2022 г. на частотах канала Disney, принадлежит «Национальной медиа группе»), Институт развития интернета, который в сентябре 2025 г. открыл конкурс для создателей детского контента, и другие онлайн-кинотеатры.
Также Start будет развивать комедийное направление и продолжит снимать «глянцевые драмы», однако главный фокус онлайн-кинотеатра сегодня – выпуск продолжений уже успешных франшиз, а также запуск в производство проектов, которые имеют потенциал на второй и последующий сезоны, рассказывает Миндубаева. Так, летом 2025 г. в топы просмотров вышел третий сезон сериала «Два холма», скоро будет выпущен финальный сезон «Вампиров средней полосы», и на третий сезон продлен сериал «Инспектор Гаврилов». Ставка на франшизы – общемировой тренд, поскольку все понимают, что в текущей экономической ситуации вывод нового бренда на рынок – это слишком рискованно, пояснила топ-менеджер Start.
Ранее в нишу детского контента вышел онлайн-кинотеатр Okko – 1 сентября 2025 г. на платформе начал свою работу телеканал «БубOkko ТВ». Основу его программной сетки составляют анимационный контент от российских и зарубежных студий («Союзмультфильм», «Мельница», ГК «Рики» и т. д.) и полнометражные семейные фильмы («Возвращение попугая Кеши», «Летучий корабль» и т. д.). Как уже писали «Ведомости», в будущем Okko собирается получить лицензию на телевещание и дистрибутировать канал в сетях спутниковых и кабельных операторов.
Детского сериального контента действительно не хватает – еще меньше проектов достигает успеха уровня «Любопытной Варвары», отмечает продюсер, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. И с точки зрения «калькулятора», добавляет эксперт, логично развивать это направление – детские сериалы дешевле в производстве, их легче продать на ТВ, возрастной рейтинг 0+ и 6+ открывает широкие возможности для «росписи» и получения максимальных рекламных доходов, а в случае успеха также есть потенциал для лицензирования.
Сегодня детско-семейный контент преобладает в российском кинопрокате. Самые кассовые российские фильмы последних лет – экранизации сказок, адаптации советских мультфильмов и семейные комедии. Топ-5 самых кассовых фильмов с 2022 г. – «Чебурашка» (почти 7 млрд руб.), «Холоп 2» (3,8 млрд руб.), «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (3,3 млрд руб.), «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), «Финист. Первый богатырь» (2,7 млрд руб.), следует из данных по ЕАИС государственного Фонда кино.
В будущем может возникнуть некоторая усталость от объемов детско-семейного контента или от проектов с не самым высоким production value или качеством историй, но сам сегмент вряд ли глобально уступит позиции, отмечает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Всегда будет семейная аудитория, которой нужно что-то смотреть».