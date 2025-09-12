Онлайн-кинотеатр Start с партнерами будут снимать детско-семейные сериалы

Сейчас в работе находятся 10 игровых и анимационных сериалов, ориентированных на «всю семью», поделилась планами Миндубаева и рассказала о некоторых проектах. Это, в частности, детско-семейный ситком «Одни дома», рассказывающий о детях в многодетной семье, которые на время остались без родителей – папа и мама застряли в рабочей командировке на Камчатке из-за извержения вулкана. Главная героиня другого сериала «Оливка, Игорек и Рекс» – восьмилетняя девочка Оля (Оливка) – выросла в деревне и умеет понимать язык животных. После первого класса родители ее забирают в город, где у Оливки начинается новая жизнь. В комедийном сериале «Что не так с Севой» двенадцатилетний троечник Сева влюбляется в умницу и красавицу Намину, и чтобы учиться вместе с ней в лицее для одаренных детей, мальчику нужно возглавить команду вундеркиндов в интеллектуальной игре. Премьера сериала «Одни дома» состоится уже в сентябре 2025 г. – этот проект Start произвел вместе с Okko. Вместе с этим партнером Start планирует в конце 2025-го – начале 2026 г. выпустить второй сезон сериала «Родители родителей». Релиз проекта «Оливка, Игорек и Рекс» намечен на 2026 г. – его снимет Александр Жигалкин, известный по сериалам «Папины дочки. Новые» и «Олдскул».