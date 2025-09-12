Start перестал продавать свои оригинальные сериалы другим онлайн-платформам

Партнерами Start по премиальной подписке уже стали все крупнейшие онлайн-кинотеатры страны – «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Premier. Ее стоимость – от 599 руб., доходы от нее партнеры делят, но в каком соотношении Миндубаева на раскрыла, отметив, что это является коммерческой тайной. В премиальную партнерскую подписку сейчас входят как originals самого Start и совместные проекты этого онлайн-кинотеатра с другими платформами и телеканалами, так и закупной контент – оригинальные сериалы других видеосервисов, фильмы. В том числе, в подписке доступны originals-хиты, которые ранее не лицензировались и были доступны только подписчикам платформ-создателей: это, к примеру, оригинальный топ-проект самого Start – глянцевая драма «Содержанки» и драматический сериал Kion «Хрустальный», добавляет совладелец Start: «Оба этих проекта в свое время получили значительную аудиторию, но она была ограничена подписчиками платформы-создателя. То есть по сути мы сейчас видим, как качественный библиотечный контент обретает вторую жизнь за счет того, что он стал доступен в «едином окне» более широкому зрителю».