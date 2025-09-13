Самый успешный водопроводчик: как Марио завоевал рынок видеоигр

Марио вернулся в следующем году в спиноффе Donkey Kong Jr. На этот раз роли поменялись: человечек был злодеем, который пленил Donkey Kong, а сын гориллы лез наверх, чтобы выручать отца. Donkey Kong 3 вышел в 1983 г. уже без Марио. Вместо этого в том же году он сменил профессию на свою нынешнюю и обзавелся братом. Миямото отправил героя на расчистку канализации, где из труб лезли черепахи, крабы и другие обитатели подземного мира. Их можно было оглушить, подпрыгнув и ударив головой снизу по платформе, на которой они стояли. В игре появился режим для двух игроков. Второму «Марио» перекрасили комбинезон в зеленый и назвали Луиджи. Кто-то из коллег заметил, что плотнику нечего делать в канализации. Так Марио стал сантехником.