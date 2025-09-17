Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Издательская группа «Эксмо-АСТ» полностью прекратила поставки книг «Лабиринту»

Книжный холдинг не погасил долги перед группой на сотни миллионов рублей
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Холдинг «Лабиринт», которому принадлежит розничная сеть «Книжный лабиринт», не погасил долги перед издательской группой «Эксмо-АСТ», поэтому группой было принято решение о полном прекращении отгрузок книг должнику, рассказал «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Поставки были прекращены в конце 2024 г., вопрос об урегулировании задолженности «сейчас прорабатывается», добавил Новиков.

«Эксмо-АСТ» – крупнейшая в России издательская группа, включает в себя издательства АСТ, «Эксмо», «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и др. Задолженность «Лабиринта» перед издательствами группы начала формироваться еще в 2023 г., и на конец мая 2024 г. она составляла «сотни миллионов рублей», сообщил тогда «Ведомостям» Новиков. Весной 2024 г. «Эксмо-АСТ» временно приостанавливало отгрузки книг «Лабиринту», планируя, по словам Новикова, вернуться к поставкам после «урегулирования всех вопросов» с холдингом-должником.

В 2023–2024 г. сеть «Книжный лабиринт» сформировала задолженность на общую сумму более 300 млн руб. и перед другими поставщиками, среди них – торговый дом БММ, издательства «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem. Все они обращались в суд с исками о нарушении обязательств по договорам поставки. Топ-менеджеры еще ряда издательств – «Росмэн», «Альпина паблишер», «Рипол классик» – ранее рассказывали «Ведомостям», что уже давно не работают с «Лабиринтом».

Проблема с поставщиками книг – далеко не единственная для «Лабиринта». За последний год принадлежащая холдингу книжная сеть закрыла около 90% своих магазинов – с 62 до 6 точек, писали ранее «Ведомости». По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), сейчас под ее брендом работает три магазина в Москве и столько же в Подмосковье. Кроме того, контрагенты «Лабиринта» начали массово обращаться в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротом основного холдинга – ООО «Книготорговая компания «Лабиринт».

Ассортимент «Эксмо-АСТ» – это база для книжной розницы, говорит автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Полное прекращение отгрузок книг этой группой, как отмечает эксперт, – это «максимально серьезный удар». Любое сокращение книжной розницы негативно сказывается на потребителях, поскольку именно в таких магазинах читатель имеет возможность познакомиться с тем или иным изданием, принять решение о его покупке, резюмировал Шабашов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте