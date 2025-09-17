Издательская группа «Эксмо-АСТ» полностью прекратила поставки книг «Лабиринту»

Проблема с поставщиками книг – далеко не единственная для «Лабиринта». За последний год принадлежащая холдингу книжная сеть закрыла около 90% своих магазинов – с 62 до 6 точек, писали ранее «Ведомости». По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), сейчас под ее брендом работает три магазина в Москве и столько же в Подмосковье. Кроме того, контрагенты «Лабиринта» начали массово обращаться в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротом основного холдинга – ООО «Книготорговая компания «Лабиринт».