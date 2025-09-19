Книжная сеть «Читай-город – Буквоед» расширяет присутствие на маркетплейсах

Книжная сеть «Читай-город – Буквоед» расширяет присутствие на маркетплейсахКомпания, уже сотрудничающая с Wildberries, стала партнером «Яндекс.Маркета»
Пользователи маркетплейса «Яндекс.Маркет» получили возможность приобретать книги из ассортимента крупнейшей в России розничной сети «Читай-город – Буквоед», рассказал «Ведомостям» ее представитель. За счет партнерства сеть планирует нарастить трафик в свои розничные магазины, добавил он. Условия партнерства в сети не раскрыли. Представитель «Яндекс.Маркета» не ответил на запрос «Ведомостей».
Забрать книги покупатели смогут по схеме самовывоза в магазинах книжного ритейлера. В розничной сети расчитывают, что для пользователей маркетплейса приобретение книг из их ассортимента будет интересно из-за оперативности сборки заказа ритейлером. «Читай-город – Буквоед» будет готов отдать заказ в течение часа после его оплаты на платформе, в то время как срок их доставки в пункты выдачи заказов (ПВЗ) значительно больше и составляет от нескольких часов до нескольких суток, говорит представитель ритейлера.
Кроме того, появление каталога сети на «Яндекс.Маркете» даст его пользователям доступ к редким книгам, например таким, которые были изданы ограниченным тиражом и их последние экземпляры остались только у розничной сети, продолжает он.
На текущий момент к партнерству с маркетплейсом подключены около 360 торговых точек книжной сети в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других городах Северо-Западного федерального округа. К концу сентября география самовывоза и ассортимент партнерства будут масштабированы на все 660 магазинов книжной сети, отметили в «Читай-город – Буквоеде».
В апреле сеть «Читай-город – Буквоед» заключила аналогичное партнерство по модели click & collect (заказ на маркетплейсе, вывоз товара в точке ритейлера) с крупнейшим в России маркетплейсом Wildberries. Динамика товарооборота на этой платформе ежемесячно растет примерно на 30%, что позволяет говорить о дальнейшем потенциале этой модели партнерства, пояснил представитель ритейлера.
Трафик в магазины крупнейшего в России книжного ритейлера в 2024 г. сократился на 9% до 92 млн человек, следует из собственных данных «Читай-город – Буквоеда». А консолидированная выручка книжной сети в 2024 г., согласно тем же данным, снизилась к 2023 г. на 1,3% до 28,1 млрд руб. (на продажи книг пришлось 57% из этой суммы). Что сопоставимо с сокращением продаж книг в федеральных книжных сетях и магазинах России – на 1,1% до 37 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ». При этом на маркетплейсах продажи книг увеличились на 34% к 2023 г. до 46,1 млрд руб.
В январе – августе 2025 г. тенденция продолжилась. Продажи книг на маркетплейсах выросли на 34,7% и составили 65,8 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ». При этом дистрибуция изданий в книжных магазинах и федеральных офлайн-сетях, по тем же данным, за указанный период увеличилась лишь на 0,9% (до 17,8 млрд руб.) и на 2,4% (до 12,9 млрд руб.) соответственно.
В свою очередь ритейл-активы «Яндекса» («Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка» и др.) в 2024 г. оказались на четвертой позиции по обороту среди всех участников рынка онлайн-торговли в России, следует из оценки «InfoLine-аналитики». Этот показатель у активов «Яндекса» составил 758 млрд руб., или 7% общего оборота онлайн-торговли в стране (11,3 трлн руб.). Месячный охват сайта и приложения «Яндекс.Маркета» среди россиян старше 12 лет в июле составил 43,3 млн человек, по этому показателю маркетплейс занял четвертую позицию среди e-com сервисов, отмечается в данных Mediascope.
Партнерство кажется логичным для обеих сторон, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Розничная сеть идет за покупателями в онлайн-среду, куда постепенно перетекают продажи книг, и при этом за счет механизма самовывоза наращивает свой трафик, пояснил он: «А для «Яндекс.Маркета» это способ дополнения своего предложения, в том числе за счет уникальных наименований».
Но пользовательский спрос на ассортимент книжной сети может быть ограничен из-за ценовой политики маркетплейса, рассуждает Бурмистров. Платформы онлайн-торговли вряд ли будут активно инвестировать в скидки на этот каталог, чтобы существенная часть продаж не уходила с маркетплейса в офлайн-магазины, предполагает он: «И, соответственно, по ценам ассортимент «Читай-город – Буквоеда» может иногда уступать другим предложениям на платформе».
С пользовательской точки зрения партнерство «Читай-город – Буквоеда» и «Яндекс.Маркета» расширяет доступность книг, уверен автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Усиливает партнерство и то, что у «Яндекса» есть книжный актив – цифровой сервис «Яндекс.Книги», на котором уже реализована возможность бесшовной покупки бумажного экземпляра на маркетплейсе, резюмирует он: «Каталог «Читай-город – Буквоеда» логично дополнит эту опцию».