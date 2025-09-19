Книжная сеть «Читай-город – Буквоед» расширяет присутствие на маркетплейсах

Трафик в магазины крупнейшего в России книжного ритейлера в 2024 г. сократился на 9% до 92 млн человек, следует из собственных данных «Читай-город – Буквоеда». А консолидированная выручка книжной сети в 2024 г., согласно тем же данным, снизилась к 2023 г. на 1,3% до 28,1 млрд руб. (на продажи книг пришлось 57% из этой суммы). Что сопоставимо с сокращением продаж книг в федеральных книжных сетях и магазинах России – на 1,1% до 37 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ». При этом на маркетплейсах продажи книг увеличились на 34% к 2023 г. до 46,1 млрд руб.