«Читай-город – Буквоед» начнет продавать весь книжный каталог на Wildberries

«Читай-город – Буквоед» начнет продавать весь книжный каталог на WildberriesВ совокупности с опцией самовывоза из книжных это позволит увеличить трафик в розничную сеть, уверен ее гендиректор
Пользователи маркетплейса Wildberries с 22 апреля получат возможность приобретать книги из ассортимента крупнейшей в России книжной сети «Читай-город – Буквоед», рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Александр Брычкин. Забрать их покупатели, как уточнил он, смогут по схеме самовывоза в магазинах ритейлера. Представитель Wildberries подтвердил эту информацию. Условия партнерства стороны не раскрыли, но Брычкин отметил, что они «взаимовыгодны».
Витрина Wildberries в этом случае выступит площадкой для продвижения книжного каталога сети, что в совокупности со схемой самовывоза в рамках партнерства позволит привлечь дополнительный трафик в офлайн-магазины «Читай-город – Буквоед», пояснил «Ведомостям» Брычкин: «В магазинах покупатели смогут снова ознакомиться с нашим ассортиментом и приобрести и другие книги или сопутствующие товары».
Приобретение книг из ассортимента «Читай-город – Буквоед» на Wildberries будет интересно пользователям маркетплейсов из-за оперативности сборки заказа ритейлером, считает Брычкин. Сеть будет готова отдать приобретенные книги в течение часа после оплаты заказа на платформе, в то время как срок их доставки в пункты выдачи заказов (ПВЗ) значительно больше и составляет от нескольких часов до нескольких суток, говорит он.
Кроме того, появление каталога сети на Wildberries даст возможность пользователям покупать в том числе те книги, которых по тем или иным причинам у других продавцов на маркетплейсе нет, добавляет Брычкин: «Например, у издательства могут закончиться права на книгу, или оно откажется от допечатки того или иного наименования, а у нас в магазинах этот ассортимент остался».
Цены на книги из ассортимента «Читай-город – Буквоед» на Wildberries будут такими же, как и в розничных магазинах сети, минимальный чек заказа в рамках указанной модели продаж не предусмотрен, уточнил Брычкин. В прошлом году книжная сеть заключила соглашение с издательским холдингом «Эксмо-АСТ» и группой «Альпина» о снижении цен на книжные новинки в своих офлайн-магазинах на 17–20% в сравнении с 2023 г., писали ранее «Ведомости».
На старте к партнерству с маркетплейсом будут подключены 256 торговых точек книжной сети в 16 городах России, в числе которых – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и др., сообщил Брычкин: «В будущем география самовывоза и ассортимент партнерства будут масштабированы на все магазины ритейлера».
Сеть «Читай-город – Буквоед» по итогам 2024 г. владела более чем 690 магазинами. Бенефициаром книжной сети является совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Трафик в магазины ритейлера в 2024 г. сократился на 9% до 92 млн человек, следует из собственных данных «Читай-город – Буквоед». А консолидированная выручка книжной сети в 2024 г., согласно тем же данным, снизилась к 2023 г. на 1,3% до 28,1 млрд руб. (на продажи книг пришлось 57% из этой суммы). Что сопоставимо с сокращением продаж книг в федеральных книжных сетях и магазинах России – на 1,1% до 37 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ». При этом на маркетплейсах продажи книг увеличились на 34% к 2023 г. до 46,1 млрд руб.
Wildberries – крупнейший маркетплейс в России по итогам 2024 г., следует из данных «InfoLine-аналитики». Его оборот в прошлом году, по оценке этой аналитической компании, составил 3,75 трлн руб., или 33% общего оборота онлайн-торговли в стране (11,3 трлн руб.). Месячный охват сайта и приложения Wildberries среди россиян старше 12 лет в марте 2025 г. составил 79 млн человек, отмечается в данных Mediascope.
Ритейлерам такая модель сотрудничества действительно помогает привлечь дополнительный трафик в магазины за счет аудитории маркетплейса, знает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Маркетплейс же в рамках указанной схемы получает от партнера комиссионный платеж после того, как покупателю выдается заказ, и при этом не несет никаких логистических издержек, продолжает он.
Партнерство «Читай-город – Буквоед» и Wildberries выглядит интересным и для покупателей, потому что делает процесс приобретения книги удобнее и оперативнее, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Но не до конца ясна мотивация покупки книг по ценам розничной сети на маркетплейсе с учетом того, что на Wildberries представлены наименования и других продавцов по более доступным ценам, размышляет он: «Возможно, книжной сети все же стоит задуматься о максимальном приближении цен по всему ассортименту на площадке к привычному для маркетплейсов уровню».
Маркетплейсы осторожны в расширении партнерств в рамках самовывоза, чтобы существенная часть продаж не уходила с маркетплейса в офлайн-магазины, говорит Бурмистров. И, вероятно, в этом случае единое ценовое предложение в магазинах и на маркетплейсах сразу частично «ограничит спрос», считает он. Кроме того, у активных пользователей маркетплейсов уже вошло в привычку дополнять книгами свои корзины с товарами, которые доставляются в ПВЗ, и изменить этот паттерн будет непросто, резюмирует Бурмистров.