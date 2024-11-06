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«Читай город – Буквоед» приблизит цены на книжные новинки к маркетплейсам

Книжная сеть договорилась с издателями о более выгодных условиях поставок
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай город – Буквоед» заключила соглашение с издательским холдингом «Эксмо-АСТ» и группой «Альпина» о снижении цен на книжные новинки в своих офлайн-магазинах на 17–20% в сравнении с 2023 г., рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Александр Брычкин. Эта мера необходима, чтобы приблизить «более высокие» цены в рознице «к уровню маркетплейсов», пояснил он.

В издательском холдинге «Эксмо-АСТ» (включает в себя издательские группы «Эксмо», «АСТ-Азбука» и др.) и группе «Альпина» подтвердили данные договоренности. Для реализации этой инициативы издатели предоставили книжной сети «определенные бонусы», а «Читай город – Буквоед», в свою очередь, снизил розничную наценку на ключевые новинки в своих магазинах, отметили в «Эксмо-АСТ». О каких именно бонусах идет речь, там не уточнили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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