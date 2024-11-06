«Читай город – Буквоед» приблизит цены на книжные новинки к маркетплейсам

В издательском холдинге «Эксмо-АСТ» (включает в себя издательские группы «Эксмо», «АСТ-Азбука» и др.) и группе «Альпина» подтвердили данные договоренности. Для реализации этой инициативы издатели предоставили книжной сети «определенные бонусы», а «Читай город – Буквоед», в свою очередь, снизил розничную наценку на ключевые новинки в своих магазинах, отметили в «Эксмо-АСТ». О каких именно бонусах идет речь, там не уточнили.