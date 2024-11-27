Темпы закрытия книжных магазинов в России выросли в 2,5 раза
С ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. в России было закрыто 220 книжных магазинов – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022–2023 гг. (86). Об этом рассказала 27 ноября президент Ассоциации книгораспространителей (АСКР) Светлана Зорина в рамках конференции «Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах». Всего на ноябрь 2024 г. в России работает 2450 книжных магазинов, также отметила она.
В федеральной сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в России сеть «Читай-город – Буквоед») за указанный период было закрыто 18 магазинов, а открыто 12, рассказал ее гендиректор Александр Брычкин. У екатеринбургской сети «Живое слово» тогда же прекратили работу шесть торговых точек, отметила директор ее компании-владельца «Люмна» Галина Ильина. В сети «Амиталь» (работает в Воронежской, Липецкой, Белгородской и Курской областях) было закрыто четыре магазина, говорит ее совладелец Татьяна Ларина.
Ключевая причина роста темпов закрытия книжных магазинов – ценовой демпинг со стороны маркетплейсов, который «разрушает рыночные механизмы развития и дискредитирует традиционную книжную торговлю», отметила на конференции Зорина. На маркетплейсах бумажная книга, по ее словам, может стоить на 30–50% ниже, чем в офлайн-рознице. Удерживать такие цены и предлагать существенные скидки указанные платформы могут, в частности, из-за более низких издержек: в отличие от офлайн-розницы, у них нет затрат на аренду помещения, на выплату зарплат довольно большому штату сотрудников, резюмировала Зорина.
В «Читай-городе» закрытия магазинов объяснили «оптимизацией сети»: закрытые торговые точки, как уточнил Брычкин, это «маленькие магазины в непроходных локациях с низким оборотом в городах с широкой представленностью сети». А в сети «Амиталь» среди факторов закрытия торговых точек отметили близость части из них к местам боевых действий.
Сохранить книжные магазины важно, поскольку они являются не только точками продаж книг, но и интеллектуальными центрами: их количество говорит об образовательном и культурном уровне города, считает Зорина.
В числе полезных инициатив, которые уже реализуются, – договоренности крупных издательств с некоторыми офлайн-магазинами о снижении цен на часть книжного ассортимента до уровня маркетплейсов, знает она.
Для развития книжным магазинам необходимы и меры господдержки, добавила Зорина. В частности, включение покупки книг в офлайн-магазинах в программу «Пушкинская карта» или аналогичную ей программу, а также внесение объектов книжной торговли в реестр креативных индустрий для получения господдержки, резюмировала она.