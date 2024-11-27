Темпы закрытия книжных магазинов в России выросли в 2,5 раза

Ключевая причина роста темпов закрытия книжных магазинов – ценовой демпинг со стороны маркетплейсов, который «разрушает рыночные механизмы развития и дискредитирует традиционную книжную торговлю», отметила на конференции Зорина. На маркетплейсах бумажная книга, по ее словам, может стоить на 30–50% ниже, чем в офлайн-рознице. Удерживать такие цены и предлагать существенные скидки указанные платформы могут, в частности, из-за более низких издержек: в отличие от офлайн-розницы, у них нет затрат на аренду помещения, на выплату зарплат довольно большому штату сотрудников, резюмировала Зорина.