Дмитрий Свитайло стал и.о. мэра Владивостока

Свитайло родился в 1970 г. В 2003 г. окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция». Впоследствии вуз вошел в состав Дальневосточного федерального университета. До перехода на работу в городскую администрацию Свитайло служил в органах МВД и МЧС. С 2016 г. по июль 2021 г. он работал в краевом государственном учреждении, отвечающем за пожарную безопасность, гражданскую оборону и защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. После этого Свитайло занял должность заместителя главы администрации Владивостока.