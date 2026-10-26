Дмитрий Свитайло стал и.о. мэра Владивостока
Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло временно назначен исполняющим обязанности мэра города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.
До назначения Свитайло главой Владивостока был Константин Шестаков. 22 октября президент РФ Владимир Путин предложил ему пост врио губернатора Приморского края. В ответ на предложение российского лидера Шестаков сказал, что надеется, что такая возможность позволит ему сделать Владивосток и Приморский край «еще лучше». Его предшественником на посту был вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олег Кожемяко.
Свитайло родился в 1970 г. В 2003 г. окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция». Впоследствии вуз вошел в состав Дальневосточного федерального университета. До перехода на работу в городскую администрацию Свитайло служил в органах МВД и МЧС. С 2016 г. по июль 2021 г. он работал в краевом государственном учреждении, отвечающем за пожарную безопасность, гражданскую оборону и защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. После этого Свитайло занял должность заместителя главы администрации Владивостока.