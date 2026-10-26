Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI967,36+0,34%RGBI111,91+0,1%CNY Бирж.00%IMOEX2 473,13+0,34%RGBITR774,05+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитрий Свитайло стал и.о. мэра Владивостока

Ксения Наумчик

Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло временно назначен исполняющим обязанности мэра города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

До назначения Свитайло главой Владивостока был Константин Шестаков. 22 октября президент РФ Владимир Путин предложил ему пост врио губернатора Приморского края. В ответ на предложение российского лидера Шестаков сказал, что надеется, что такая возможность позволит ему сделать Владивосток и Приморский край «еще лучше». Его предшественником на посту был вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олег Кожемяко.

В день назначения Шестакова на пост врио главы Приморья Кожемяко отмечал, что работа, которая была проделана вместе с ним во Владивостоке, будет продолжена. Кожемяко был назначен заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в ДФО также 22 октября.

Свитайло родился в 1970 г. В 2003 г. окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция». Впоследствии вуз вошел в состав Дальневосточного федерального университета. До перехода на работу в городскую администрацию Свитайло служил в органах МВД и МЧС. С 2016 г. по июль 2021 г. он работал в краевом государственном учреждении, отвечающем за пожарную безопасность, гражданскую оборону и защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. После этого Свитайло занял должность заместителя главы администрации Владивостока.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь