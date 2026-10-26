«Единая Россия» за пять лет увеличила число сторонников почти в полтора раза

«Единая Россия» за пять лет увеличила число сторонников почти в полтора разаАлександр Сидякин рассказал «Ведомостям» о результатах партии на выборах и работе в новых регионах
За последние пять лет «Единая Россия» серьезно приросла «ядром», рассказал в интервью «Ведомостям» глава комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин, руководивший центральным исполнительным комитетом ЕР с 2021 по 2026 г.
По словам Сидякина, в 2021 г. у «Единой России» было 2 341 102 члена и 687 000 сторонников. К 2026 г. эти показатели выросли до 2 720 000 членов и 980 000 сторонников. Таким образом, число сторонников увеличилось почти в полтора раза, а членов партии – на 379 000 человек. «Это результат той самой чистки и той работы, которую мы выстроили», – отметил он. В активной электоральной информационной системе партии сейчас около 25 млн записей – люди, давшие согласие на взаимодействие.
Сидякин подчеркнул, что с электоральной работой команда справилась: каждый год результаты улучшались. Если в 2021 г. партия получила 49,83% по спискам (28 064 200 голосов) и 58,21% в целом по стране (39 117 965 голосов), то в 2026 г. результат оказался лучше. Тогда у партии было 324 мандата (126 по спискам и 198 по округам). Среди причин успеха депутат назвал эффект сплочения вокруг флага после начала спецоперации, поддержку президента Владимира Путина, а также технологичность кампании. «Мы научились за последнее время принимать суверенные решения. Нам никто ничего не может навязать», – заявил он.
Значительная часть работы партии была связана с новыми регионами. С 2022 г. «Единая Россия» отправила на фронт 180 000 т гуманитарных грузов. На пике действовало 42 гуманитарных центра. В Мариуполе центр развернули на базе бывшего гипермаркета Metro – за помощью обратились более 3 млн человек при населении города чуть меньше 400 000. Помимо продуктов и медикаментов партия привезла в новые регионы миллион книг, чтобы заменить украинские националистические фонды в библиотеках. «Мы находили азбуки, где на букву "А" – "арбуз", а на букву "М" – "москаль"», – рассказал Сидякин.
По его словам, в 2021 г. партия шла на выборы с народной программой и выполнила ее всю, несмотря на 33 000 введенных против России санкций. Программа 2026 г. стала более технологической – с учетом запросов на цифровой суверенитет, биотехнологии, связь нового поколения и беспилотники.
Говоря о работе с первичными отделениями, Сидякин сообщил, что для них создано специальное мобильное приложение, а роль первичных организаций в партии поднята. Кроме того, созданы штабы общественной поддержки, которые действуют практически во всех регионах, кроме пяти-шести – либо из соображений безопасности, либо из-за малочисленности населения.