«Единая Россия» за пять лет увеличила число сторонников почти в полтора раза

Сидякин подчеркнул, что с электоральной работой команда справилась: каждый год результаты улучшались. Если в 2021 г. партия получила 49,83% по спискам (28 064 200 голосов) и 58,21% в целом по стране (39 117 965 голосов), то в 2026 г. результат оказался лучше. Тогда у партии было 324 мандата (126 по спискам и 198 по округам). Среди причин успеха депутат назвал эффект сплочения вокруг флага после начала спецоперации, поддержку президента Владимира Путина, а также технологичность кампании. «Мы научились за последнее время принимать суверенные решения. Нам никто ничего не может навязать», – заявил он.