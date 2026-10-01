Эксперты оценили успешность партийных стратегий на выборах в Госдуму«Единая Россия» выиграла в том числе за счет сжатия протестной повестки кампании, считают они
Итоги выборов 2026 г. показали изменение расстановки сил между парламентскими партиями, наиболее значимыми особенностями стали усиление позиций «Единой России» (ЕР) и сокращение отрыва КПРФ от других оппозиционных партий. Об этом заявил гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и АЦ ВЦИОМ «Эпилог: как выборы 2026 г. охарактеризовали политическую систему России».
ЕР, получившая 349 из 450 мест, выступала не только как партия президента, но и как «партия Верховного главнокомандующего», отметил Федоров. Другими составляющими ее кампании он назвал участие глав регионов в партийных списках, «Народную программу» с акцентом на конкретные результаты и ставку на участников спецоперации. По словам Федорова, практически все партии включили ветеранов в свои списки, но ЕР начала делать это раньше остальных и в наибольшем масштабе.
Политолог Дмитрий Гусев (был депутатом от «Справедливой России» (СР) в восьмом созыве Госдумы) также связал результат ЕР с темой спецоперации и кампанией «конкретных дел». По его оценке, тема поддержки военных присутствовала у всех парламентских партий, из-за чего протестная составляющая выборов оказалась менее выраженной. Основным выгодоприобретателем такой повестки он назвал ЕР, поскольку деятельность по поддержке спецоперации воспринимается избирателями как работа власти в целом. Вторым фактором Гусев назвал «Народную программу»: по его словам, партии удалось провести идею конкретных дел через кампании кандидатов, которые рассказывали об открытии школ, больниц и других объектов.
Основа электората ЕР – патриотически настроенное население, поддерживающее президента и считающее трудности временными, отметил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. 94% из них гордятся гражданством России, 67% называют российскую самоидентичность «ведущей», сказал он.
Федоров отметил сжатие левопатриотического фланга. Советская риторика и эстетика, которые раньше в значительной степени ассоциировались с КПРФ, перестали быть ее исключительной темой, считает он. Ошибкой коммунистов гендиректор ВЦИОМа считает отказ от поддержки дистанционного электронного голосования. По данным «Инсомара», избиратели КПРФ остаются наиболее критически настроенными: 67% недовольны происходящим, 66% не ожидают позитивных изменений в ближайшем будущем, а 49% отмечают ухудшение своего материального положения. Оценка Федоровым кампании коммунистов вызывает «большое сожаление», сказал «Ведомостям» пресс-секретарь партии Александр Ющенко.
Гусев считает, что коммунистам не удалось в полной мере использовать протестную повестку. В частности, обращение к советскому прошлому сохраняет присутствие в медийной и культурной среде, но не смогло в той же степени конвертироваться в электоральный результат, сообщил он.
ЛДПР, напротив, выступила лучше ожиданий, а ее «перезагрузка состоялась», сказал Федоров. Гусев назвал одним из факторов для этого многолетнее позиционирование партии в качестве претендента на 2-е место, а другим – активное использование наследия Владимира Жириновского. «Формирование позитивного образа ушедшего лидера сработало и электорально в том числе», – отметил он. Еще одной составляющей кампании ЛДПР Гусев назвал консервативный популизм. Потуремский, характеризуя электорат партии, отметил, что его представители чаще среднего говорят о гордости за историю России и масштабы страны.
«Новым людям», по оценке Федорова, удалось укрепить свои позиции и расширить влияние, в том числе за счет успешного выступления в мегаполисах. Партия, по его словам, претендует на роль голоса городского среднего класса и смогла привлечь часть обычно деполитизированных избирателей, прежде всего молодежи. Гусев также связал ее результат с работой с городским средним классом, предпринимателями и самозанятыми. Потуремский отметил еще одну особенность этого электората: 51% голосовавших за «Новых людей» не считают себя сторонниками какой-либо партии.
Результат СР Федоров оценил как менее успешный, чем ожидалось, хотя партия сохранила представительство в Госдуме. Одной из причин он назвал сочетание традиционной для партии социальной повестки с более жесткой патриотической риторикой, что могло дезориентировать часть ее прежнего электората. Сказалась и потеря ряда влиятельных региональных лидеров. Гусев обратил внимание на высокий результат СР в новых и приграничных регионах. По его оценке, именно патриотическая составляющая кампании наряду с традиционной левой социальной повесткой помогла партии преодолеть 5%-ный барьер.
Еще одной особенностью кампании стало кадровое изменение депутатского корпуса. Заместитель гендиректора КГ «Полилог» Никита Сетов сообщил, что в Госдуму девятого созыва избрались 46 участников и ветеранов спецоперации, причем большинство из них представляют ЕР. 19 новых депутатов, по его словам, связаны с президентской программой «Время героев». Кроме того, в новый состав Думы вошли 28 победителей и финалистов двух сезонов конкурса «Лидеры России. Политика». По мнению Сетова, рост числа таких депутатов говорит о формировании новых механизмов обновления законодательной элиты.