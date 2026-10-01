Эксперты оценили успешность партийных стратегий на выборах в Госдуму

Политолог Дмитрий Гусев (был депутатом от «Справедливой России» (СР) в восьмом созыве Госдумы) также связал результат ЕР с темой спецоперации и кампанией «конкретных дел». По его оценке, тема поддержки военных присутствовала у всех парламентских партий, из-за чего протестная составляющая выборов оказалась менее выраженной. Основным выгодоприобретателем такой повестки он назвал ЕР, поскольку деятельность по поддержке спецоперации воспринимается избирателями как работа власти в целом. Вторым фактором Гусев назвал «Народную программу»: по его словам, партии удалось провести идею конкретных дел через кампании кандидатов, которые рассказывали об открытии школ, больниц и других объектов.