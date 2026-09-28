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Выборы в Думу не нарушили текущее положение вещей

А их итоги можно будет трактовать как одобрение решений власти
Михаил Виноградов , президент фонда «Петербургская политика»

Выборы в Госдуму потихоньку исчезают из повестки. Вообще, в российской традиции парламентская кампания обычно запоминается не сама по себе, а в контексте поворотных событий – будь то 1999 год (в преддверии отставки Бориса Ельцина) или 2011-й (общественные волнения).

Нынешняя кампания по яркости остается примерно на уровне 2016 и 2021 гг. Когда известно, что выборы были, но спустя время не так легко вспомнить ни партийные расклады, ни имена кандидата в округе, ни даже собственное электоральное поведение.

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