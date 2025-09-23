В Рунете показ «Интервидения» собрал около 17 млн просмотров

Данные о просмотрах «Интервидения» говорят о том, что интерес к конкурсу российской аудитории в интернете оказался довольно умеренным, но его можно считать достойным для первого раза, считает главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов. В силу политических сложностей и довольно сжатых сроков подготовки шоу было непросто строить кампанию по его продвижению, причем не только на зарубежную, но и на российскую аудиторию.