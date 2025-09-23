В Рунете показ «Интервидения» собрал около 17 млн просмотров

В Рунете показ «Интервидения» собрал около 17 млн просмотровТВ-трансляцию конкурса на «Первом канале» посмотрели 6,7 млн россиян
Телевизионную трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» в прямом эфире «Первого канала» посмотрели 6,7 млн жителей России старше четырех лет. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope, с которыми ознакомились «Ведомости».
На российских онлайн-ресурсах совокупное количество просмотров «Интервидения» достигло почти 17 млн. Это следует из данных медиа, которые вели официальную трансляцию шоу, – «Первого канала» и «VK видео». У «Первого канала» показ конкурса в интернете собрал 4,5 млн просмотров, сообщил представитель телевещателя. В «VK видео» не ответили на запрос «Ведомостей». Но под видео с полной записью трансляции шоу на этой платформе указано, что его посмотрели 12,4 млн раз (здесь и далее – данные на 11.30 по Москве).
Онлайн-трансляцию конкурса вели и другие мировые видеохостинги, отмечается на сайте «Интервидения». Например, видео с показом этого шоу на его официальном YouTube-канале собрало 128 000 просмотров, а на YouTube-канале NewsX (указан как официальный вещатель конкурса в Индии) – 231 000 просмотров.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» прошел 20 сентября в подмосковной «Live арене». В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем конкурса стал певец Дык Фук из Вьетнама с композицией Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг»), которому международное жюри присудило 422 балла. За первое место он получил денежный приз в размере 30 млн руб.
Вторую позицию заняло трио Nomad из Киргизии (373 балла), третью – Дана аль-Мир из Катара (369 баллов). Россию на конкурсе представил Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». После своего выступления исполнитель попросил международное жюри не оценивать его на конкурсе, заявив, что «по законам гостеприимства не имеет права претендовать на победу». Во время голосования баллы Дронову не выставлялись.
В шоу должна была принять участие и артистка от США – певица Vassy (гражданка США и Австралии). Но на сцену она так и не вышла. Как сообщили организаторы «Интервидения», артистка не смогла выступить на конкурсе из-за «беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии».
Данные о просмотрах «Интервидения» говорят о том, что интерес к конкурсу российской аудитории в интернете оказался довольно умеренным, но его можно считать достойным для первого раза, считает главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов. В силу политических сложностей и довольно сжатых сроков подготовки шоу было непросто строить кампанию по его продвижению, причем не только на зарубежную, но и на российскую аудиторию.
Дальнейшие перспективы «Интервидения» будут зависеть от того, получится ли превратить его в действительно масштабный многолетний международный проект, который станет одним из ключевых в шоу-индустрии стран-участниц, резюмирует директор Института современных медиа Кирилл Танаев: «Важно, какого уровня артисты будут приезжать на конкурс, насколько расширится его география, какой будет степень вовлеченности стран-участниц в развитие и маркетинг конкурса».