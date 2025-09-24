Жаров сообщил о техническом объединении Rutube и Yappy

Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2024 г. достигла 163,5 млрд руб., следует из данных финансовой отчетности этой компании по МСФО за соответствующий период. А чистый убыток составил 247 млн руб., указано там же. В свою очередь, в январе – июне 2025 г. выручка медиабизнеса «Газпрома» сократилась на 1% к тому же периоду 2024 г. до 79 млрд руб., при этом он показал чистую прибыль за указанный период – 15 млн руб.