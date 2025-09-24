Жаров сообщил о техническом объединении Rutube и Yappy

Жаров сообщил о техническом объединении Rutube и YappyЮридическое слияние цифровых активов холдинга завершится в начале 2026 года
Техническое объединение двух платформ холдинга «Газпром-медиа» с UGC (user-generated content; пользовательский контент) – Rutube и Yappy уже произошло. Об этом в среду, 24 сентября, заявил гендиректор этого медиахолдинга Александр Жаров на конференции «НРА: новый сезон». Юридическое слияние площадок завершится в I квартале 2026 г., уточнил он: «И затем мы туда начнем присоединять онлайн-кинотеатр Premier».
Объединение трех платформ позволит холдингу «значительно экономить средства», снизить расходы на управление указанными площадками и производство контента, поскольку движок, ИИ-инструменты и большие данные «для них будут объединенными», пояснил на конференции Жаров: «Аудитория Rutube – это огромная воронка, через которую мы привлекаем пользователей, в том числе на Premier».
Под техническим объединением подразумевается работа платформ на единой технологической базе, пояснил заместитель гендиректора и руководитель цифрового блока холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский на сессии «Трансформация и перспективы цифровых платформ», которая состоялась 24 сентября в рамках Российского интернет-форума.
«Практически все цифровые сервисы ГПМ сейчас работают на одном движке: хранение данных, обработка видео находятся в едином пространстве, модерация видео тоже уже объединена. По факту остается только сделать это визуально», – рассказал Косинский. Об объединении цифровых платформ ГПМ – Rutube, Yappy и Premier – он объявил в апреле.
Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2024 г. достигла 163,5 млрд руб., следует из данных финансовой отчетности этой компании по МСФО за соответствующий период. А чистый убыток составил 247 млн руб., указано там же. В свою очередь, в январе – июне 2025 г. выручка медиабизнеса «Газпрома» сократилась на 1% к тому же периоду 2024 г. до 79 млрд руб., при этом он показал чистую прибыль за указанный период – 15 млн руб.
В ГПМ, помимо цифровых активов, входят эфирные телеканалы (НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница» и др.), радиостанции («Авторадио», Relax FM, Energy, Comedy Radio и др.), продакшены (Comedy Club Production, 1-2-3 Production и др.), кинопрокатчик «Централ партнершип» и т. д.