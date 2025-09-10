Минцифры разъяснило порядок формирования белого списка интернет-сервисов

Минцифры разъяснило порядок формирования белого списка интернет-сервисовВ ближайшее время в него войдут ресурсы ведомств, а судьба сайтов коммерческих компаний еще под вопросом
Белый список сайтов, то есть перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета, будет расширяться в несколько этапов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минцифры.
На первом этапе в перечень уже вошли наиболее популярные интернет-сервисы, которыми «ежедневно пользуются миллионы россиян», а также сайты президента и правительства, напомнил представитель ведомства. По его словам, в ближайшее время его дополнят, «помимо прочего», ресурсами Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС. При этом полный перечень сервисов, которые войдут в список на втором этапе, еще формируется, уточнили в Минцифры. В него войдут СМИ, банки и аптечные сервисы.
На следующем этапе туда добавят сайты всех федеральных ведомств и региональных глав. Отбор, по данным министерства, будет происходить на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов в России.
5 сентября Минцифры объявило сервисы, которые вошли в первую очередь белого списка. Это соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», сайты правительства и президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также личные кабинеты большой четверки операторов связи и «Ростелекома», писали «Ведомости». Представитель министерства подчеркивал, что перечень формировался «на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России» и что список будет расширяться.
10 сентября «Ведомости» писали, что на втором этапе в белый список включат «Ленту.ру», РБК и «Пикабу». Представитель Минцифры тогда не подтвердил включение конкретных ресурсов, отметив лишь, что перечень будет дополняться с учетом востребованности у населения. При этом, по данным Similarweb, сайт РБК возглавляет категорию «Новости и публикации» в России с суммой всех посещений за август 128,5 млн. Сайт lenta.ru на четвертом месте, в августе 2025 г. его посетили 88,6 млн раз. На втором и третьем — агрегаторы новостей «Рамблер» и «Новости Mail».
«Коммерсантъ» позже сообщал, что в распоряжении этой редакции оказался некий «Реестр социально значимых сервисов», рекомендованный Минцифры. В него якобы вошло 57 сайтов, среди которых были «Лента.ру», РБК, «Пикабу», а также букмекерская контора «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», издание iXBT и др.
Минцифры выступило с опровержением: «Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета, – так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как "Фонбет". Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют». При этом в министерстве добавили, что СМИ, банки и аптеки войдут в обновленный список.
Система сохранения доступа к социально значимым сайтам уже действует в пилотном режиме в регионах, где вводились ограничения. Как поясняло ранее Минцифры, цель этой меры – предотвращение атак беспилотников, которые могут ориентироваться по сигналу сотовой связи.