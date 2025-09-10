Минцифры разъяснило порядок формирования белого списка интернет-сервисов

10 сентября «Ведомости» писали, что на втором этапе в белый список включат «Ленту.ру», РБК и «Пикабу». Представитель Минцифры тогда не подтвердил включение конкретных ресурсов, отметив лишь, что перечень будет дополняться с учетом востребованности у населения. При этом, по данным Similarweb, сайт РБК возглавляет категорию «Новости и публикации» в России с суммой всех посещений за август 128,5 млн. Сайт lenta.ru на четвертом месте, в августе 2025 г. его посетили 88,6 млн раз. На втором и третьем — агрегаторы новостей «Рамблер» и «Новости Mail».