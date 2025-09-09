В белые списки мобильного интернета вносят РБК, «Лента.ру» и «Пикабу»

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что процесс формирования белых списков должен быть прозрачным. «Почему, например, включен именно «Пикабу»? Почему не «Спорт-экспресс»?» – недоумевает он. Сам факт расширения перечня, по его словам, может указывать на подготовку к более продолжительным ограничениям доступа в интернет: «Не как сейчас на два-три часа, а на несколько дней или неделю». Тогда логично обеспечить доступ к маркетплейсам и новостным агрегаторам, добавляет он. Но логики в текущем наборе ресурсов Кусков не видит.