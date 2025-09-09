В белые списки мобильного интернета вносят РБК, «Лента.ру» и «Пикабу»Перечень СМИ, доступных при блокировках сети, может быть расширен
Минцифры расширит список интернет-ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета. В белый список будут включены новостные издания РБК и «Лента.ру», а также развлекательная платформа «Пикабу». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения списка.
Представитель Минцифры не прокомментировал вопрос о включении РБК, «Лента.ру» и «Пикабу» в белые списки. На вопрос о том, появятся ли эти ресурсы в списке, он ответил, что перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список, еще формируется. «Он будет пополняться с учетом фактической востребованности у населения, – пояснил собеседник. – Напомним, что в список уже входят наиболее популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян».
5 сентября Минцифры объявило сервисы, которые вошли в первую очередь белого списка. Это соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», сайты правительства и президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также личные кабинеты большой четверки операторов связи и «Ростелекома», писали «Ведомости». Представитель министерства подчеркивал, что перечень формировался «на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России» и что список будет расширяться.
Система уже действует в пилотном режиме в регионах, где введены ограничения, уточняло ранее Минцифры. Подключение к ресурсам из белого списка не требует дополнительной идентификации и прохождения капчи. Ограничения вводятся в целях безопасности, чтобы предотвратить атаки украинских беспилотников, ориентирующихся с помощью мобильной связи.
По собственным данным РБК, общая аудитория ресурсов холдинга превышает 31 млн человек, из которых 80% имеют средний доход или выше среднего. По данным Similarweb, сайт РБК возглавляет категорию «Новости и публикации» в России с суммой всех посещений за август 128,5 млн.
По данным Adindex, аудитория «Пикабу» в августе составила 45 млн уникальных пользователей, более половины – мужчины, средний возраст аудитории – 25–34 года. По данным Similarweb, 79% аудитории приходится на Россию, остальная часть – пользователи с Украины, из Белоруссии, Казахстана и Германии. По данным Similarweb, сайт lenta.ru в июле 2025 г. посетили 89,9 млн раз.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что процесс формирования белых списков должен быть прозрачным. «Почему, например, включен именно «Пикабу»? Почему не «Спорт-экспресс»?» – недоумевает он. Сам факт расширения перечня, по его словам, может указывать на подготовку к более продолжительным ограничениям доступа в интернет: «Не как сейчас на два-три часа, а на несколько дней или неделю». Тогда логично обеспечить доступ к маркетплейсам и новостным агрегаторам, добавляет он. Но логики в текущем наборе ресурсов Кусков не видит.
Важным условием эффективности системы является прозрачность отбора ресурсов, подтверждает ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления РАНХиГС Алексей Ефремов. Эксперт предложил привлекать к этому процессу Общественную палату, бизнес-ассоциации или общественный совет при Минцифры. Кроме того, уже существующая инфраструктура фильтрации запрещенного контента может быть адаптирована для решения новых задач – это ускорит внедрение системы без дополнительных затрат.
В список также могут войти сервисы банков, интернет-торговли и офлайн-ритейла, писал РБК 5 сентября.
Эксперты подчеркивают особую актуальность этой меры для регионов, где мобильный интернет нестабилен или регулярно отключается. Как пояснил руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин, такая система упростит работу такси, сервисов аренды и малого бизнеса – магазинов, салонов и индивидуальных предпринимателей. На первом этапе механизм будет протестирован, и в случае успеха перечень доступных сайтов и приложений планируется расширить. «На приграничных территориях проживает около 10 млн человек, в связи с чем подобные ограничения имеют высокие социальные эффекты», – добавил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (включает крупнейших ритейлеров).
Технически такой доступ будет осуществляться следующим образом, объяснял «Ведомостям» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: операторы связи будут внедрять систему, которая на уровне своих сетей через маршрутизаторы трафика будет блокировать весь входящий и исходящий интернет-трафик, за исключением запросов, направленных на конкретные сервисы из белого списка. «При попытке пользователя открыть любой сайт его запрос сначала идет на DNS-сервер оператора, – рассказывал Бедеров. – В режиме ограничений DNS будет отвечать IP-адресом только для доменов из белого списка. Запросы к другим доменам либо не будут разрешаться, либо будут перенаправляться на страницу с капчей».