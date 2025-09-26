Кончаловский рассказал о черно-белой версии сериала «Хроники русской революции»По словам режиссера, решение, увидит ли ее зритель, пока не принято
У сериала «Хроники русской революции», показ которого начнется на Start с 10 октября, есть черно-белый вариант, но пока его единственный зритель – сам режиссер. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал Андрей Кончаловский.
«Честно говоря, я все время мечтал о черно-белом фильме. Но рынок требует цвета, и тут ничего нельзя поделать. У меня есть черно-белый вариант сериала, который я храню под кроватью. Иногда вытаскиваю, смотрю и обливаюсь слезами – это очень красиво», – рассказал режиссер.
По словам Кончаловского, сегодняшний зритель ТВ и стриминга «владеет изображением» – может в любой момент выключить телевизор. «В этом смысле телевидение обязывает автора пританцовывать. Я сейчас говорю это как человек, который считает цинизм вполне здоровым качеством <...> Если рынок требует цвета, значит, мы включим цвет», – пояснил он.
Сериал «Хроники русской революции» – масштабный кинороман, охватывающий два десятилетия, от Манифеста 17 октября 1905 г. до смерти Ленина в 1924-м. Наряду с реальными историческими фигурами в сюжете действуют персонажи – собирательные образы. Аристократка Ариадна Славина (Юлия Высоцкая) втягивает в революционную работу влюбленного в нее юного пианиста Лешу Тихомирова (Никита Каратаев). Руководит подпольем неуловимый и неубиваемый революционер по кличке Лютер (Александр Мизев). Противостоит им молодой офицер охранки Михаил Прохоров (номинант «Оскара» Юра Борисов).
Андрей Кончаловский – номинант премии «Оскар» (за короткометражный фильм «Сломанное вишневое деревце»), победитель «Эмми» в режиссерской категории за сериал «Одиссея» и неоднократный лауреат фестивалей в Венеции и Каннах. Два предыдущих фильма режиссера – «Рай» 2016 г. («Серебряный лев» в Венеции за режиссуру) и «Дорогие товарищи!» 2020 г. (спецприз жюри в Венеции) – были сняты в черно-белом формате.
В последние годы зарубежные студии все чаще выпускают фильмы после цветного релиза в черно-белом варианте – так, зрителям доступны ч/б версии кинокомиксов «Логан» и «Лига справедливости», фантастического экшна «Безумный Макс: Дорога ярости», триумфатора Канн-2019 «Паразиты» и т. д.
В числе уже объявленных грядущих проектов Андрея Кончаловского – биографический фильм про Сергея Рахманинова, а также два спектакля для основной сцены Театра им. Моссовета: новая редакция чеховской «Чайки» и «Макбет» по Шекспиру.