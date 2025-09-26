Кончаловский рассказал о черно-белой версии сериала «Хроники русской революции»

«Честно говоря, я все время мечтал о черно-белом фильме. Но рынок требует цвета, и тут ничего нельзя поделать. У меня есть черно-белый вариант сериала, который я храню под кроватью. Иногда вытаскиваю, смотрю и обливаюсь слезами – это очень красиво», – рассказал режиссер.