Андрей Кончаловский поделился замыслом сериала «Женщины Серебряного века»Режиссер назвал эту эпоху «феноменальной» и сравнил с пьесами Шекспира
Андрей Кончаловский обдумывает идею снять сериал под условным названием «Женщины Серебряного века», рассказал постановщик в интервью «Ведомостям». Другие детали он не уточнил, отметив лишь, что на этот замысел его вдохновила реальная историческая фигура – баронесса Мария Будберг. Она же послужила прототипом главной героини его телеромана «Хроники русской революции» – Ариадны Славиной в исполнении Юлии Высоцкой.
«[Серебряный век] – это же феноменальная эпоха. Невероятный конгломерат юношеской дерзости, таланта, богатства, нищеты, мазохизма. Россия с опозданием на 300 лет пришла к шекспировским страстям. Европа пришла раньше – потому что снега мало и тесно. Когда снег, люди сидят дома. А когда люди сидят дома, то общественная мысль развивается гораздо медленнее. В Европе все бурлит. Откроешь окно, крикнешь «революция» – и сразу же прибежит тысяча людей. А в России откроешь окно – прибежит, быть может, два волка», – рассуждает режиссер.
Баронесса Мария Будберг – в девичестве Закревская, а по первому мужу Бенкендорф – подозревалась в работе на несколько иностранных разведок, состояла в близких отношениях с Максимом Горьким (он посвятил ей свой роман «Жизнь Клима Самгина») и Гербертом Уэллсом. Ее удивительная судьба легла в основу книг «Железная женщина» Нины Берберовой и «Очень опасная женщина. Из Москвы в Лондон с любовью, ложью и коварством: биография шпионки, влюблявшей в себя гениев» Деборы Макдональд и Джереми Дронфилда.
«Хроники русской революции» (с 10 октября в онлайн-кинотеатре Start) – масштабный кинороман, который охватывает два десятилетия, от Манифеста 17 октября 1905 г. до смерти Ленина в 1924-м. Наряду с реальными историческими фигурами в сюжете действуют персонажи – собирательные образы. Аристократка Ариадна Славина (Юлия Высоцкая) втягивает в революционную работу влюбленного в нее юного пианиста Лешу Тихомирова (Никита Каратаев). Руководит подпольем неуловимый и неубиваемый революционер по кличке Лютер (Александр Мизев). Противостоит им молодой офицер охранки Михаил Прохоров (номинант «Оскара» Юра Борисов).
Андрей Кончаловский – номинант премии «Оскар» (за короткометражный фильм «Сломанное вишневое деревце»), победитель «Эмми» в режиссерской категории за сериал «Одиссея» и неоднократный лауреат Венецианского фестиваля. В числе уже объявленных грядущих проектов Кончаловского – биографический фильм про Сергея Рахманинова, а также два спектакля для основной сцены Театра им. Моссовета: новая редакция чеховской «Чайки» и «Макбет» по Шекспиру.