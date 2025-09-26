Андрей Кончаловский поделился замыслом сериала «Женщины Серебряного века»

«[Серебряный век] – это же феноменальная эпоха. Невероятный конгломерат юношеской дерзости, таланта, богатства, нищеты, мазохизма. Россия с опозданием на 300 лет пришла к шекспировским страстям. Европа пришла раньше – потому что снега мало и тесно. Когда снег, люди сидят дома. А когда люди сидят дома, то общественная мысль развивается гораздо медленнее. В Европе все бурлит. Откроешь окно, крикнешь «революция» – и сразу же прибежит тысяча людей. А в России откроешь окно – прибежит, быть может, два волка», – рассуждает режиссер.