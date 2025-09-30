«Золотая коллекция» киностудии «Союзмультфильм» осталась за государством

«Золотая коллекция» киностудии «Союзмультфильм» осталась за государствомВ сделку по продаже актива вошла только лицензия на управление ее правами
Права на «золотую коллекцию» «Союзмультфильма» не вошли в периметр сделки по приватизации киностудии. Она, как рассказала «Ведомостям» председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, принадлежат Госфильмофонду уже несколько лет, а сама киностудия обладает долгосрочной лицензией на управление ее правами. Другие детали сделки приватизации киностудии Слащева не раскрыла, сославшись на то, что «указанная сделка содержит информацию ограниченного доступа и является не публичной».
Государство продало свою долю в АО «Киностудии «Союзмультфильм», следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 г., на которую обратил внимание РБК. В чьих интересах была проведена сделка – в документе не раскрывается. Кроме того, с апреля 2022 г. доступ к сведениям о владельцах этого АО скрыт на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В пояснительной записке говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 млрд руб., что в основном связано с поступлениями от приватизации АО «Киностудия «Союзмультфильм».
Легендарная советская киностудия находилась в плане приватизации еще с 2009 г. Но активная реализация плана ее передачи в частную собственность началась в 2021 г., когда ФГУП «Союзмультфильм» был преобразован в акционерное общество, единственным владельцем которого стало Росимущество. Необходимость этого шага, как рассказывала в интервью «Ведомостям» в декабре 2021 г. Слащева, была обусловлена тем, что ФГУПу было сложно привлекать инвестиции от коммерческих партнеров для создания новых анимационных фильмов.
«Одно из главных опасений бизнеса – у ФГУПа сменится руководство, что поставит под вопрос текущие договоренности, – поясняла Слащева. – Что возможно, поскольку руководитель ФГУПа сильно зависим от решений курирующего министерства. Второе – у ФГУПа очень длинная цепочка согласований с Минкультуры и Росимуществом любых сделок, особенно расходных. Я говорю не только о больших сделках по приобретению оборудования, а, например, о необходимости одобрения покупки сценария или готовой серии с рынка».
Кроме того, как отмечала Слащева, участие ФГУПа в реализации международных копродукционных проектов было практически невозможно, поскольку такие проекты предполагают инвестиции обеих сторон. А валютные платежи, по ее словам, для ФГУПа «это еще более длительный процесс согласования, чем аналогичные сделки в России».
Приватизацию ранее планировалось провести в интересах Сбербанка. Но сделка не была реализована, поскольку в апреле 2022 г. банк попал под западные санкции. План приватизации, как рассказывала в том же интервью Слащева, предполагал, что в сделку войдут здания, земельный участок и оборудование, а «золотая коллекция» останется за государством.
«Союзмультфильм» – российская и советская киностудия, основанная в 1936 г. За время своего существования киностудия выпустила более 1500 мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Но главным образом бренд «Союзмультфильм» тесно ассоциируется с мультфильмами «золотой коллекции», в которую входит более 150 мультфильмов, в их числе – «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Карлсон» и т.д.