«Золотая коллекция» киностудии «Союзмультфильм» осталась за государством

Легендарная советская киностудия находилась в плане приватизации еще с 2009 г. Но активная реализация плана ее передачи в частную собственность началась в 2021 г., когда ФГУП «Союзмультфильм» был преобразован в акционерное общество, единственным владельцем которого стало Росимущество. Необходимость этого шага, как рассказывала в интервью «Ведомостям» в декабре 2021 г. Слащева, была обусловлена тем, что ФГУПу было сложно привлекать инвестиции от коммерческих партнеров для создания новых анимационных фильмов.