Суд удовлетворил иск структуры киносети Мамута к экс-офису Sony Pictures«Контент клуб» обязан будет выплатить более 160 млн рублей упущенной выгоды
Арбитражный суд Москвы в четверг, 30 октября, удовлетворил иск ООО «Райзинг стар медиа», которая является «дочкой» киносети «Синема парк» (входит в состав крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежит Александру Мамуту), сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания. «Райзинг стар медиа» требовала взыскать с экс-представительства голливудской студии Sony Pictures – ООО «Контент-клуб» – 162 млн руб.
Поводом для судебного разбирательства стала претензия об упущенной «Синема парком» выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами, пояснял ранее представитель истца в суде. В результате приостановки голливудской студией сотрудничества с Россией, как отмечал он, «Синема парк» не осуществлял прокат 15 кинорелизов Sony Pictures, среди них – «Морбиус», «Человек-паук: Паутина вселенных», «Мадам Паутина», «Веном 3: Последний танец», «Крейвен-охотник» и т. д., также отметил он.
Сумма взыскания с «Райзинг стар медиа» – 162 млн руб. – была рассчитана как размер потенциальных сборов киносети от показа релизов Sony Pictures в России за вычетом прокатной платы. Доля истца от потенциальных кассовых сборов определялась на основе сведений из ЕАИС о показах фильмов в кинозалах, а также сведений о кассовой выручке истца при показе аналогичных фильмов. Выручка АО «Синема парк» (основное юрлицо киносети) в 2024 г. составила 7,5 млрд руб., а чистая прибыль – 424,4 млн руб. (отчетность по РСБУ), указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». При этом выручка ООО «Райзинг стар медиа» в 2024 г. составила 1,8 млрд руб., а чистый убыток достиг 199,4 млн руб. В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» – владеет американская компания «Контент клуб холдингз». Выручка этого ООО – 87,7 млн руб., а чистый убыток – 32,7 млн руб.
Представители «Контент-клуба» заявили в суде, что после ухода Sony Pictures из России в феврале 2022 г. голливудский мейджор воспользовался своим безусловным правом на отказ в предоставлении каких-либо лицензий «Контент-клубу». Понудить мейджора предоставлять их российский дистрибутор не мог, уточнил он. Кроме того, представители ответчика заявили об игнорировании истцом того факта, что, согласно рамочному соглашению с киносетью «Синема парк», у «Контент-клуба» не было обязательства предоставлять ей лицензии.
Компания «Контент-клуб» злоупотребила своим правом в предоставлении лицензий на прокат фильмов, пояснил в суде представитель истца. А исковые требования представляют собой компенсацию за недополученные доходы от проката 15 фильмов Sony Pictures, отметил он. Также представитель «Райзинг стар» настоял на том, что переписка «Контент-клуба» с Sony Pictures была специально «отредактирована» в целях судебного разбирательства.
Указанный иск «Синема парка» можно считать ответным. Ранее, 28 октября, Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск «Контент-клуба» к этой киносети на 471,6 млн руб. Это судебное разбирательство было связано с задолженностью «Синема парка» по выплатам за прокат крупных релизов Sony Pictures в декабре 2021 г. – феврале 2022 г.
Весной 2022 г. российские киносети перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы. В худшем положении, как писали тогда «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, оказалась Sony Pictures Productions and Releasing (сейчас – «Контент-клуб»). В конце 2021 – начале 2022 г. именно она выпустила наибольшее количество крупных релизов, в числе которых «Человек-паук: Нет пути домой» (вышел в декабре 2021 г., сборы – 2,98 млрд руб., здесь и далее – данные ЕАИС Фонда кино), «Анчартед: На картах не значится» (вышел в декабре 2021 г., сборы – 1,5 млрд руб.) и «Веном 2» (вышел в конце сентября 2021 г.; сборы – 2 млрд руб.).