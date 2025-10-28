Экс-офис Sony Pictures в России выиграл суд у киносети Мамута

Экс-офис Sony Pictures в России выиграл суд у киносети МамутаОтветчик должен будет выплатить истцу более 400 млн рублей
Арбитражный суд Москвы во вторник, 28 октября, постановил взыскать с киносети «Синема парк» (входит в объединенную сеть «Синема парк» и «Формула кино», принадлежит Александру Мамуту) 471,6 млн руб. в пользу экс-представительства голливудской студии Sony Pictures – ООО «Контент-клуб». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания. «Ведомости» запросили комментарий «Синема парка».
Спор с «Синема парком» (входит в состав крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино) из-за невыплат за уже показанные фильмы оказался самым большим по сумме взыскания среди двух десятков исков, которые ООО «Контент-клуб» подало в российский арбитраж с февраля 2025 г. Общий размер требований по ним достиг примерно 1 млрд руб.
Весной 2022 г. российские киносети перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, писали ранее «Ведомости». В результате у них сформировалась задолженность перед американскими компаниями, в основном – за январь–февраль 2022 г., частично – за декабрь 2021 г. В худшем положении, как писали тогда «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, оказалась Sony Pictures Productions and Releasing (сейчас – «Контент-клуб»), которая прокатывает фильмы Sony Pictures. В конце 2021 – начале 2022 г. именно она выпустила наибольшее количество крупных релизов, в числе которых «Человек-паук: Нет пути домой» (вышел в декабре 2021 г., сборы – 2,98 млрд руб., здесь и далее – данные ЕАИС Фонда кино), «Анчартед: На картах не значится» (вышел в декабре 2021 г., сборы – 1,5 млрд руб.) и «Веном 2» (вышел в конце сентября 2021 г.; сборы – 2 млрд руб.).
«Синема парку» в начале 2022 г. были предоставлены лицензии на показ трех фильмов – «Человек-паук: Нет пути домой», «Веном 2» и «Анчартед: На картах не значится», уточнил в суде представитель истца. По каждому из этих релизов, отметил собеседник, в рамках рамочного лицензионного соглашения между компаниями было заключено более 380 соглашений о публичном показе (СПП), в которых были определены период проката и порядок расчета прокатной платы. Причем, согласно рамочному соглашению, период проката, в том числе, включает в себя срок пролонгации, который мог быть согласован сторонами в отдельном порядке, в данном конкретном случае – через электронную переписку, утверждает представитель истца.
Киносеть во исполнение соглашений готовила акты о показе с указанием результатов проката и размера платы для дистрибутора, но в какой-то момент в «Синема парке» решили, что «не должны ее перечислять», также добавил представитель истца: «На основании этих сумм и сформировался наш расчет судебных требований по прокатной плате».
Представитель «Синема парка» на заседании отметил, что истец не представил «доказательств направления счетов». Кроме того, он утверждал, что, по крайней мере, по основной части требований «Контент-клуба» пропущен срок исковой давности, поскольку, согласно рамочному соглашению, прокатную плату следует отсчитывать от даты окончания каждого конкретного СПП. В свою очередь «Контент-клуб» заявил и рассчитал сумму задолженности «за весь период проката», отметил представитель ответчика.
Параллельно с судом «Контент-клуба» с «Синема парком» Арбитражный суд Москвы 14 августа провел предварительные слушания по ответным искам киносети и ее «дочки» ООО «Райзинг стар медиа» к экс-представительству голливудского мейджора, писали ранее «Ведомости». Общая сумма требований по ним составила 578 млн руб. Как заявил представитель истца в суде, «Синема парк» рассчитывает взыскать через суд с «Контент-клуба» размер упущенной выгоды, который возник после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами.
АО «Синема парк» (основное юрлицо киносети) принадлежит бизнесмену Александру Мамуту, следует из данных ЕГРЮЛ. Его выручка в 2024 г. – 7,5 млрд руб., а чистая прибыль – 424,4 млн руб. (отчетность по РСБУ). В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» – владеет американская компания «Контент клуб холдингз». Выручка этого ООО – 87,7 млн руб., а чистый убыток – 32,7 млн руб.