Экс-офис Sony Pictures в России выиграл суд у киносети Мамута

Весной 2022 г. российские киносети перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, писали ранее «Ведомости». В результате у них сформировалась задолженность перед американскими компаниями, в основном – за январь–февраль 2022 г., частично – за декабрь 2021 г. В худшем положении, как писали тогда «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, оказалась Sony Pictures Productions and Releasing (сейчас – «Контент-клуб»), которая прокатывает фильмы Sony Pictures. В конце 2021 – начале 2022 г. именно она выпустила наибольшее количество крупных релизов, в числе которых «Человек-паук: Нет пути домой» (вышел в декабре 2021 г., сборы – 2,98 млрд руб., здесь и далее – данные ЕАИС Фонда кино), «Анчартед: На картах не значится» (вышел в декабре 2021 г., сборы – 1,5 млрд руб.) и «Веном 2» (вышел в конце сентября 2021 г.; сборы – 2 млрд руб.).