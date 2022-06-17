Российские киносети прекратили выплаты голливудским мейджорам за уже вышедшие фильмы

Отечественные киносети весной перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, рассказали «Ведомостям» собеседники в этих компаниях. От официальных комментариев в указанных компаниях отказались. По словам источников «Ведомостей», сейчас должники – практически все кинотеатры страны, но основной долг сформировали крупнейшие прокатчики, в их числе объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Киномакс» и т. д.