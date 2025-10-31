Суд взыскал с экс-офиса Sony Pictures в пользу «Синема парка» еще 620 млн рублей

Исковые требования «Синема парка» носят надуманный характер, заявили на заседании представители «Контент-клуба». Киносеть, по их словам, игнорирует тот факт, что, согласно рамочному соглашению с киносетью «Синема парк», у «Контент-клуба» не было обязательства предоставлять ей лицензии. Кроме того, с февраля 2022 г., после ухода Sony Pictures из России, голливудский мейджор не передавал лицензии на фильмы и самому «Контент-клубу», отметили представители ответчика. Помимо того, что уход Sony Pictures из России является общеизвестным фактом, мейджор подтвердил его в электронной переписке с «Контент-клубом», которая приложена к материалам дела, добавили они.