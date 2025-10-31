Суд взыскал с экс-офиса Sony Pictures в пользу «Синема парка» еще 620 млн рублей

Суд взыскал с экс-офиса Sony Pictures в пользу «Синема парка» еще 620 млн рублейВ общей сложности ответчик должен будет выплатить киносети Мамута 782 млн рублей
Арбитражный суд Москвы в пятницу, 31 октября, удовлетворил второй иск киносети «Синема парк» (входит в состав крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежит Александру Мамуту) к экс-представительству голливудской студии Sony Pictures – ООО «Контент-клуб», сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания. Согласно решению суда, «Контент-клуб» должен выплатить основному юрлицу киносети – АО «Синема парк» 620 млн руб. упущенной выгоды.
Вчера, 30 октября, тот же суд удовлетворил иск «дочки» киносети «Синема парк» – ООО «Райзинг стар медиа» к «Контент-клубу», сумма взыскания по нему составила 162 млн руб. Таким образом, размер взыскания киносети с «Контент-клуба» достиг 782 млн руб. Представители «Контент-клуба» сообщили «Ведомостям», что планируют обжаловать оба этих судебных решения.
Поводом для судебного разбирательства стала претензия об упущенной «Синема парком» выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами, пояснял ранее представитель истца в суде. В результате приостановки голливудской студией сотрудничества с Россией, как отмечал он, «Синема парк» не осуществлял прокат 15 кинорелизов Sony Pictures, среди них – «Морбиус», «Человек-паук: паутина вселенных», «Мадам Паутина», «Веном 3: Последний танец», «Крейвен-охотник» и т. д., также отметил он. Сумма взыскания с киносети «Синема парк» – 782 млн руб. – была рассчитана как размер потенциальных сборов киносети от показа релизов Sony Pictures в России за вычетом прокатной платы.
Выручка АО «Синема парк» (основное юрлицо киносети) в 2024 г. составила 7,5 млрд руб., а чистая прибыль – 424,4 млн руб. (отчетность по РСБУ), указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» – владеет американская компания «Контент клуб холдингз». Выручка этого ООО – 87,7 млн руб., а чистый убыток – 32,7 млн руб.
Исковые требования «Синема парка» носят надуманный характер, заявили на заседании представители «Контент-клуба». Киносеть, по их словам, игнорирует тот факт, что, согласно рамочному соглашению с киносетью «Синема парк», у «Контент-клуба» не было обязательства предоставлять ей лицензии. Кроме того, с февраля 2022 г., после ухода Sony Pictures из России, голливудский мейджор не передавал лицензии на фильмы и самому «Контент-клубу», отметили представители ответчика. Помимо того, что уход Sony Pictures из России является общеизвестным фактом, мейджор подтвердил его в электронной переписке с «Контент-клубом», которая приложена к материалам дела, добавили они.
«Синема парк» поддержал исковые требования в полном объеме. Представители «Контент-клуба» делают акцент на том, что в рамочном соглашении не установлена обязанность предоставлять лицензии киносети, но иск обусловлен именно злоупотреблением правом со стороны ответчика, пояснил на заседании представитель «Синема парка». В исковом заявлении содержатся обоснования того, что если бы «Контент-клуб» действовал экономически разумно, то и истец, и ответчик получили бы экономическую выгоду, также заявил он: «Но дистрибутор действовал в целях соблюдения санкций иностранного государства в отношении России, вопреки нашим и своим бизнес-интересам».
В суде представитель истца также утверждал, что переписка «Контент-клуба» и Sony Pictures, которой ответчик обосновывает невозможность передачи лицензий киносети, была якобы «специальным образом отредактирована для судебного процесса».
Указанные иски «Синема парка» можно считать ответными. Ранее, 28 октября, Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск «Контент-клуба» к этой киносети на 471,6 млн руб. Это судебное разбирательство было связано с задолженностью «Синема парка» по выплатам за прокат крупных релизов Sony Pictures в декабре 2021 г. – феврале 2022 г.