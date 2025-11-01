Автор «Саспыги» рассказала о замысле нового романа

Автор «Саспыги» рассказала о замысле нового романаПо словам Карины Шаинян, это будет триллер с элементами магического реализма
Автор хоррора «Саспыга» Карина Шаинян задумала новую книгу в жанре триллера, рассказала писатель в интервью «Ведомостям». Детали сюжета и предполагаемую дату выхода она не уточнила, отметив, что в романе будут «элементы магического реализма», однако самым страшным «будут не потусторонние, а вполне посюстороннее вещи».
«Стадия [работы] самая мерзкая. В принципе, я пишу относительно быстро, но очень долго, очень медленно думаю Я уже, наверное, готова написать первую главу, но уже знаю, что после нее я, вероятнее всего, встряну, опять буду ходить и думать, потому что все окажется не так, как я себе представляла», – отметила Шаинян.
Вероятно, какую-то роль в сюжете будет играть выпь – птица (родственник аиста), которая появится в качестве отсылки к рассказу Габриэля Гарсиа Маркеса «Ночь, когда хозяйничали выпи», поделилась автор.
«[Рассказ] очень короткий и совершенно невыносимый. Три слепых приятеля ходят на ощупь по городку, видимо, по Макондо, и всем говорят: «Выпи выклевали нам глаза». А им отвечают: «Да это же газетная утка, а вы поверили». Никто не понимает, в чем смысл этого рассказа, но он совершенно неотразимый, и я никак не могу от него отделаться. Так что, видимо, в романе будет выпь», – говорит писатель.
Хоррор «Саспыга», вышедший в «Редакции Елены Шубиной», – одна из самых резонансных книг года. Место действия – Горный Алтай, который автор знает не понаслышке – больше 20 лет она ходит в конные походы. По сюжету, однажды от группы отбивается туристка – тихая, незаметная Ася. Парням-гидам лень возвращаться, потому за «беглянкой» отправляется повариха Катя. Так начинается жуткое и опасное путешествие двух девушек по лесам и ущельям, где реальность размывается, мертвые донимают живых, а где-то под боком лапками перебирает саспыга – то ли птица, то ли зверь, мифическое существо, о сладком мясе которого мечтает каждый местный охотник.
«Саспыга» стала восьмым по счету романом Шаинян – ее дебют «Долгий путь на Бимини» вышел в 2010-м. Также ей принадлежат книга из вселенной Сергея Лукьяненко «Цветной Дозор» и четыре романа для межавторского проекта «Этногенез». Первый большой успех писателю принес роман «С ключом на шее» (вышел в 2022 г. в «Рипол классик»), вызывающий ассоциации с «Оно» Стивена Кинга. Этот хоррор рассказывает о сахалинских подростках, столкнувшихся с древним злом. В основу книги легли детские впечатления автора, выросшей на Сахалине.
«Я понимала, что материал роскошный – и мой сахалинский детский опыт, и алтайский опыт. Но боялась, что не вытяну – и из куска шелкового бархата сошью домашние штаны. Поэтому долго его не трогала Заниматься каким-то страдальческим автофикшном я совершенно точно не хотела, а для чего-то большего нужна была некоторая степень отстранения – и ее смогла достичь сравнительно недавно», – пояснила автор.
Роман «Саспыга» вышел в жанровой серии «Редакции Елены Шубиной» «Другая реальность», в которой уже опубликованы такие книги, как «Возвращение «Пионера» Шамиля Идиатуллина, «Ваша жестянка сломалась» Аллы Горбуновой, «Все мои птицы» К. А. Териной, межавторский сборник «Мир без Стругацких» и т. д.