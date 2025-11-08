Киносказка «Алиса в Стране чудес» собрала 1 млрд рублей

Киносказка «Алиса в Стране чудес» собрала 1 млрд рублейЭкранизация мюзикла Высоцкого стала третьим «миллиардером» этой осени
Сборы киносказки «Алиса в Стране чудес», вышедшей в прокат 23 октября, превысили 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 8 ноября 8:00 мск.
Фильм производства компаний «Медиаслово», «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатра Kion основан на советском аудиоспектакле с песнями Владимира Высоцкого, который в свою очередь был вдохновлен одноименной книгой Льюиса Кэрролла. По сюжету московская школьница Алиса после ссоры с одноклассниками и родителями оказывается в Стране чудес. Жители этой страны кажутся ей сказочными версиями людей из реального окружения девушки. Заглавную роль исполнила Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Компанию ей составили Ира Горбачева («Чики»), Милош Бикович (франшиза «Холоп»), Паулина Андреева («Метод») и др. Режиссером фильма выступил Юрий Хмельницкий, поставивший мюзикл «Лед 3».
Сказка-мюзикл стала 39-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и восьмой – за 2025 г. Из проектов этой осени рубеж в 1 млрд руб. ранее преодолели два проекта – военный триллер «Август», стартовавший 25 сентября (текущие сборы – более 1,3 млрд руб.), и приключенческая сказка «Горыныч», вышедшая в прокат в ту же дату, что и «Алиса» – 23 октября. Для покорения миллиардной планки «Горынычу» потребовалось всего 12 дней, а текущая касса фильма перевалила за 1,1 млрд руб.
Собрать миллиард обеим сказкам помогли осенние каникулы и длинные праздничные ноябрьские выходные, однако «Горыныч» обошел «Алису» уже в первый уикенд как «более универсальный», рассчитанный на более широкую аудиторию релиз, отметил в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.
С ним согласна гендиректор компании Wanta Group Мария Щербаль. В первую неделю 47% зрителей пришли на «Горыныча» с детьми, против 25% у «Алисы», что создало мультипликативный эффект: один поход в кино – сразу несколько билетов, пояснила она. На «Алису» чаще всего ходили подростки – в первый уикенд возрастная группа от 12 до 17 лет обеспечила 30% посещаемости, следует из данных Wanta Group.
Кроме того, «Индекс сарафанного радио» (NPS), который замеряет готовность рекомендовать проект друзьям и знакомым, у «Алисы» оказался ниже, чем у «Горыныча» – 7 пунктов против 24, говорится в том же исследовании Wanta Group. Хороший NPS «Алисы» у подросткового зрителя (22 пункта) был нивелирован отрицательной оценкой у молодежной аудитории от 18 до 24 лет (минус 13 пунктов) и невысокими показателями в других возрастных группах, отмечается там же. Неоднозначная зрительская реакция характерна для нестандартных форматов, уточняет Щербаль: «Если «Горыныч» – это супермассовый семейный продукт, то «Алиса» – более сложный, нишевый фильм, который демонстрирует устойчивость именно благодаря своей нестандартности».
«Алиса» действительно ориентирована скорее на подростков, и ее релиз по соседству с более детским «Горынычем» – это попытка добавить жанрового разнообразия на одной дате, отмечает продюсер, главный редактор портала «Кино-Театр.ру» Жан Просянов. Хотя отставание от «Горыныча» сохранится, «Алисе» под силу добраться до отметки 1,4-1,5 млрд руб., предполагают Просянов и Максим Острый.