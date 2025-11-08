Киносказка «Алиса в Стране чудес» собрала 1 млрд рублей

Кроме того, «Индекс сарафанного радио» (NPS), который замеряет готовность рекомендовать проект друзьям и знакомым, у «Алисы» оказался ниже, чем у «Горыныча» – 7 пунктов против 24, говорится в том же исследовании Wanta Group. Хороший NPS «Алисы» у подросткового зрителя (22 пункта) был нивелирован отрицательной оценкой у молодежной аудитории от 18 до 24 лет (минус 13 пунктов) и невысокими показателями в других возрастных группах, отмечается там же. Неоднозначная зрительская реакция характерна для нестандартных форматов, уточняет Щербаль: «Если «Горыныч» – это супермассовый семейный продукт, то «Алиса» – более сложный, нишевый фильм, который демонстрирует устойчивость именно благодаря своей нестандартности».