Овечкин и Кологривый начнут ставить оценки фильмам и сериалам на «Кинопоиске»

«Кинопоиск» – крупнейший портал о кино в России. Одноименный онлайн-кинотеатр является лидером по выручке среди легальных видеосервисов в нашей стране: в первом полугодии 2025 г. он занял 32% этого рынка, следует из оценки исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Весь рынок за тот же период увеличился к январю – июню прошлого года на 40% до 78,2 млрд руб. Выручка «Кинопоиска», по данным «ТМТ консалтинга», выросла выше рынка – на 45%. Ранее в российских онлайн-кинотеатрах появлялись подборки фильмов и сериалов от известных личностей, но систему оценивания от звезд до «Кинопоиска» еще никто не практиковал.