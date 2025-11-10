Овечкин и Кологривый начнут ставить оценки фильмам и сериалам на «Кинопоиске»Появление звездных лидеров мнений на платформе позволит ей повысить вовлеченность, считают эксперты
До конца года на платформе «Кинопоиск» (входит в подписку «Яндекс плюс») появятся звездные лидеры мнений, которые будут ставить оценки фильмам и сериалам, объявил в понедельник, 10 ноября, на презентации «Кинопоиска» директор по маркетингу этого онлайн-кинотеатра Владимир Черных.
На первом этапе в число «инфлюенсеров» на этой площадке войдут 50 знаменитостей и авторов популярных киноресурсов. Среди них – хоккеист Александр Овечкин, актеры Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Два холма», «Комбинация»), Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Андрей Максимов («Фишер», «Дети перемен») и Иван Добронравов («Нулевой пациент», «Лихие»), режиссер и сценарист Илья Куликов («Камбэк») и др. Их профили в «Кинопоиске» будут верифицированы специальной «галочкой». В дальнейшем список будет расширен.
«Кинопоиск» – крупнейший портал о кино в России. Одноименный онлайн-кинотеатр является лидером по выручке среди легальных видеосервисов в нашей стране: в первом полугодии 2025 г. он занял 32% этого рынка, следует из оценки исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Весь рынок за тот же период увеличился к январю – июню прошлого года на 40% до 78,2 млрд руб. Выручка «Кинопоиска», по данным «ТМТ консалтинга», выросла выше рынка – на 45%. Ранее в российских онлайн-кинотеатрах появлялись подборки фильмов и сериалов от известных личностей, но систему оценивания от звезд до «Кинопоиска» еще никто не практиковал.
Оценки и рекомендации известных людей могут привлечь внимание не только пользователей «Кинопоиска», но и новой аудитории, считает гендиректор креативного агентства Lavry Андрей Червонский. Причем, по его мнению, список уже заявленных лидеров мнений нацелен «на самые разные категории зрителей, в том числе и возрастные».
Для самого «Кинопоиска» появление лидеров мнений – это инструмент усиления вовлеченности в контент, предлагаемый онлайн-кинотеатром, считает представитель брендингового агентства Depot. Оценки селебрити генерируют обсуждения и укрепляют формирования сообществ пользователей видеосервисов по вкусовым предпочтениям, поясняет он.
Звезды, скорее всего, смогут ставить и низкие оценки проектам и этот шаг сделает оценки и рекомендации на «Кинопоиске» более живыми, также добавляет Червонский. Возможность высказываться честно повысит доверие к платформе, поскольку имиджево она покажет, что готова стать пространством разных мнений, а не витриной, где всем все нравится, солидарен представитель Depot.