«Кинопоиск» стал агрегатором подписок и контента других онлайн-кинотеатров

Подписки сторонних видеосервисов будут доступны к покупке на страницах фильмов и сериалов в энциклопедии «Кинопоиска» без оформления подписки «Яндекс плюс». Оплата и управление ими будут происходить на стороне «Яндекса». Отдельные витрины в «Кинопоиске» для онлайн-кинотеатров при такой модели партнерства не предусмотрены: пользователи смогут посмотреть заинтересовавший их фильм или сериал только на партнерском видеосервисе. При этом онлайн-кинотеатр «Яндекса» будет рекомендовать таким пользователям будущие премьеры партнеров и оповещать их о выходе новых эпизодов уже просмотренных на стороннем ресурсе проектов. «Кинопоиск» и платформы-партнеры будут делить доходы от продажи таких подписок, уточнил «Ведомостям» представитель видеосервиса. Но в каком соотношении, он раскрыть отказался.