«Кинопоиск» стал агрегатором подписок и контента других онлайн-кинотеатров

«Кинопоиск» стал агрегатором подписок и контента других онлайн-кинотеатровТакие партнерства интересны для расширения контентного предложения платформы, отмечают в компании
«Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») начал продавать подписки на сторонние онлайн-кинотеатры, объявил в понедельник, 10 ноября, на презентации этого видеосервиса директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц. Соответствующая возможность уже реализована для онлайн-кинотеатра «Иви», а с декабря пользователи также смогут приобрести на «Кинопоиске» подписку Kion (принадлежит «МТС медиа») и «Смотрим» (ВГТРК).
Подписки сторонних видеосервисов будут доступны к покупке на страницах фильмов и сериалов в энциклопедии «Кинопоиска» без оформления подписки «Яндекс плюс». Оплата и управление ими будут происходить на стороне «Яндекса». Отдельные витрины в «Кинопоиске» для онлайн-кинотеатров при такой модели партнерства не предусмотрены: пользователи смогут посмотреть заинтересовавший их фильм или сериал только на партнерском видеосервисе. При этом онлайн-кинотеатр «Яндекса» будет рекомендовать таким пользователям будущие премьеры партнеров и оповещать их о выходе новых эпизодов уже просмотренных на стороннем ресурсе проектов. «Кинопоиск» и платформы-партнеры будут делить доходы от продажи таких подписок, уточнил «Ведомостям» представитель видеосервиса. Но в каком соотношении, он раскрыть отказался.
Ранее в этом году «Кинопоиск» запустил на своей платформе брендированные витрины онлайн-кинотеатров Start и «Амедиатека». При покупке партнерской подписки «Яндекс плюс» с этими видеосервисами пользователю становится доступен их контент. Сегодня собственные витрины на «Кинопоиске» запустили телевещатели «Первый канал» и ТНТ, с декабря такая витрина появится и для части контента платформы «Смотрим». Доходы в рамках такой модели партнерства распределяются «в соответствии с тем, какую аудиторию собрали проекты видеосервисов-партнеров», сказал «Ведомостям» представитель «Кинопоиска».
Для «Кинопоиска» партнерства интересны для расширения контентного предложения платформы, пояснил представитель онлайн-кинотеатра. По данным видеосервиса, 43% его пользователей интересуются премьерами других онлайн-кинотеатров.
«Кинопоиск» – крупнейший онлайн-кинотеатр по выручке среди легальных видеосервисов в России: в первом полугодии 2025 г. он занял 32% этого рынка, следует из оценки исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Весь рынок за тот же период увеличился к январю – июню прошлого года на 40% до 78,2 млрд руб. Выручка «Кинопоиска», по данным «ТМТ консалтинга», выросла выше рынка – на 45%.
В январе – сентябре выручка сегмента «Персональные сервисы» «Яндекса», куда входит и «Кинопоиск», увеличилась на 72% к тому же периоду прошлого года до 152 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. А его скорректированный показатель EBITDA за девять месяцев 2025 г. составил 4,4 млрд руб.
Развитие партнерских программ «Кинопоиска» с другими онлайн-кинотеатрами стало одним из важных драйверов роста выручки как самих этих видеосервисов, так и всего рынка в первом полугодии, отмечает управляющий партнер «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. Для «Кинопоиска» стратегия по расширению контентного предложения за счет сотрудничества со сторонними платформами выглядит логичным решением, считает она.
Для пользователей возможность просмотра контента разных видеосервисов из одного окна кажется удобной, говорит директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Но выгоды видеосервисов-партнеров «Кинопоиска» все же неочевидны, поскольку кажется, что такое сотрудничество нивелирует ценность их собственных брендов, рассуждает Колесов.