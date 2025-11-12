Российский рекламный рынок замедляется вместе с экономикой страны

Российский рекламный рынок замедляется вместе с экономикой страныВ 2026 году его рост может составить 12%, прогнозируют в рекламной группе OMD OM Group
Российский рекламный рынок в январе – сентябре 2025 г. увеличился на 8% в сравнении с тем же периодом 2024 г. до 680-685 млрд руб. за вычетом НДС, рассказал в среду, 12 ноября, на Национальном рекламном форуме вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов. Таким образом, темпы роста оказались примерно на уровне годовой инфляции: по данным Росстата, на конец сентября она составила 7,98%.
Динамика увеличения рекламного рынка продолжает замедляться в течение семи кварталов подряд, то есть уже в течение почти двух лет, отметил Веселов. В годовом выражении – примерно в три раза: в январе – сентябре прошлого года он вырос к тому же периоду 2023 г. на 25%, оценивала ранее АКАР. В то же время замедление заметно и в среднесрочной перспективе: в первом полугодии 2025 г. рекламный рынок увеличился на 10% в сравнении с январем – июнем 2024 г. Снижение темпов роста в АКАР связали с «серьезным замедлением экономического роста страны».
Наиболее динамичный рост среди медиаканалов в январе – сентябре 2025 г. показал сегмент рекламы вне дома (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений. – «Ведомости»). Он увеличился на 12% до 80,4-81,4 млрд руб. Рост на 9% до 361-363 млрд руб., по оценке АКАР, показал объем рекламы в интернет-сервисах, на 8% до 205-207 млрд руб. – сегмент видео (включает в себя затраты на размещения на ТВ и в онлайн-видео).
В то же время у двух сегментов рекламного рынка – аудио (включает в себя рекламные бюджеты на эфирное радио и в онлайн-аудио) и издательского бизнеса (пресса и цифровые площадки изданий) АКАР зафиксировала падение. Объемы обоих снизились на 5%. Сегмент рекламы в аудиоконтенте при этом составил 16,6-16,8 млрд руб., а издательского бизнеса – 16,2-16,4 млрд руб.
По итогам 2025 г. объем рекламы в традиционных медиаканалах (реклама вне дома, интернет-сервисы, видео, аудио и издательский бизнес) увеличится на 12%, прогнозирует гендиректор OMD OM Group Дмитрий Дмитриев. Абсолютные показатели он не раскрыл. Объем интернет-рекламы в 2025 г. вырастет на 10% до 683 млрд руб., ТВ-сегмент – на 10% до 300 млрд руб., также оценил главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев.
В следующем году рынок тоже может вырасти на уровне 12%, отметил на НРФ Дмитриев. С одной стороны, от макроэкономики «веет холодом», отметил он. Ранее ЦБ опубликовал прогноз, согласно которому в базовом сценарии ключевая ставка должна опуститься до 13-15% годовых, что «наверное, явно не совсем достаточно, чтобы дать динамичное развитие предприятиям», пояснил Дмитриев. Кроме того, фиксируется спад потребительского кредитования и снижение темпов роста ВВП страны, также добавил он.
При этом деньги, которые скопились у россиян на счетах и депозитах, могут прорваться в следующем году в потребление и дать импульс развитию рекламного рынка, также предполагает Дмитриев.