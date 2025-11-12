Российский рекламный рынок замедляется вместе с экономикой страны

Динамика увеличения рекламного рынка продолжает замедляться в течение семи кварталов подряд, то есть уже в течение почти двух лет, отметил Веселов. В годовом выражении – примерно в три раза: в январе – сентябре прошлого года он вырос к тому же периоду 2023 г. на 25%, оценивала ранее АКАР. В то же время замедление заметно и в среднесрочной перспективе: в первом полугодии 2025 г. рекламный рынок увеличился на 10% в сравнении с январем – июнем 2024 г. Снижение темпов роста в АКАР связали с «серьезным замедлением экономического роста страны».