«Эхо Москвы» потребовало через суд признать себя банкротом

В декабре 2023 г. ООО «Эмхк» обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с топ-менеджеров ГПМ убытки в размере 1,1 млрд руб. из-за прекращения деятельности радиостанции и интернет-издания, а также отказа от прав на товарные знаки этих СМИ. Но в июле 2024 г. представитель «Эмхк» отказался от иска, в результате чего суд прекратил производство по этому делу.