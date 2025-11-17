«Эхо Москвы» потребовало через суд признать себя банкротом

«Эхо Москвы» потребовало через суд признать себя банкротомЭта процедура может быть необходима для ликвидации юрлица радиостанции, отмечают эксперты
ЗАО «Эхо Москвы» – юрлицо одноименной радиостанции – обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел. Кредиторы и размер дебиторской задолженности юрлица в карточке иска не указан. На текущий момент заявление не принято судом к рассмотрению. В базе данных ФССП нет открытых исполнительных производств в отношении ЗАО «Эхо Москвы», убедился корреспондент «Ведомостей».
Ранее, в августе 2023 г., в холдинге «Газпром-медиа» (ГПМ), который является контролирующим владельцем ЗАО «Эхо Москвы», заявили о намерении ликвидировать это юрлицо, поскольку оно «генерирует исключительно убытки», писало РБК. В «Газпром-медиа» на момент публикации не ответили на запрос.
Примерно 66% ЗАО «Эхо Москвы» принадлежит ГПМ, пояснял «Ведомостям» ранее экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов
Эфир радиостанции «Эхо Москвы» был остановлен 1 марта 2022 г., после того как Генпрокуратура обвинила ее редакцию в распространении ложных сведений о военной операции на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайту вещателя.
3 марта 2022 г. было проведено заседание совета директоров ЗАО «Эхо Москвы», на котором было принято решение о прекращении деятельности компании. С 9 марта 2022 г. на частоте «Эха Москвы» начала вещание радиостанция Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня»). Позднее, в марте 2025 г. Роспатент предоставил МИА «Россия сегодня» исключительные права на текстовый и графический товарные знаки «Эха Москвы».
В декабре 2023 г. ООО «Эмхк» обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с топ-менеджеров ГПМ убытки в размере 1,1 млрд руб. из-за прекращения деятельности радиостанции и интернет-издания, а также отказа от прав на товарные знаки этих СМИ. Но в июле 2024 г. представитель «Эмхк» отказался от иска, в результате чего суд прекратил производство по этому делу.
Подача заявления о собственном банкротстве говорит о том, что ЗАО «Эхо Москвы» на текущий момент не в состоянии расплатиться со своими кредиторами, отмечает старший партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. А значит, акционеры этого юрлица либо не могут, либо не хотят погасить его долги, продолжает Галанцев: «С коммерческой точки зрения вторая позиция вполне объяснима». Ведь «существование радиостанции в прежнем виде» в текущих реалиях невозможно, добавил он.
Процедура банкротства при наличии у общества долгов и неисполненных обязательств необходима, чтобы провести ликвидацию юрлица, говорит управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и Партнеры» Игорь Носков: «Даже если бы они запустили процедуру классической ликвидации, то кредитор сразу же смог бы ее оспорить, и это все равно привело бы к процедуре банкротства».
Кроме того, согласно закону о банкротстве, у органов управления и собственников юрлица есть прямая обязанность подать заявление о банкротстве, если усматриваются его признаки, добавляет советник МКА «Авангард Права» Дмитрий Авдеев. В противном случае собственники и топ-менеджеры юрлица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, резюмирует он.