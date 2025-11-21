НТВ заключил эксклюзивный контракт с автором «Ментовских войн»Сценарист Максим Есаулов за три года подготовит для телеканала 300 эпизодов остросюжетных сериалов
НТВ заключил эксклюзивный контракт со сценаристом Максимом Есауловым на три года, рассказал «Ведомостям» представитель телеканала. В рамках сотрудничества Есаулов подготовит 300 серий остросюжетных сериалов – уже сейчас в сценарной разработке находятся более десяти проектов, а детектив с Максимом Стояновым «Пират» ушел в съемки, добавил он. Параметры контракта стороны не раскрыли, представитель НТВ лишь уточнил, что договор оставляет возможность для увеличения количества эфирных часов.
Максим Есаулов, бывший сотрудник правоохранительных органов и писатель, – один из самых востребованных сценаристов канала НТВ, работающий преимущественно в жанре криминального детектива и боевика. Для канала он писал такие проекты, как «Ментовские войны» (вышло 11 сезонов и 164 серии), «Москва. Три вокзала», «Тверская», «Дельфин», «Горячая точка» и т. д. Кроме того, в последние годы Есаулов работал над проектами для онлайн-кинотеатров – «Немцы» (Kion), «Игра на выживание», «Абсурд», «Без правил» (все – Premier) и т. д.
Контракт НТВ с Есауловым – первая такого рода сделка для медиарынка за последние несколько месяцев. В 2024 г. онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о сотрудничестве с режиссером Ильей Ермоловым, сценарист Алексей Казаков возглавил направление originals того же видеосервиса, кроме того, кинокомпания «Медиаслово» заключила пятилетнюю сделку first look deal с «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ, субхолдинг «Газпром-медиа», куда входят телеканалы ТНТ, «Пятница!» и видеосервис Premier). Формат first look deal предполагает, что «ГПМ РТВ» получает право первого выбора всех новых сериальных проектов «Медиаслова».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты уверены, что вряд ли стоит ждать возвращение тренда на эксклюзивы с творцами. «Основные спайки» уже сложились, отмечает продюсер, главный редактор онлайн-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Контракт с Есауловым говорит о том, что НТВ отлично понимает свою аудиторию и знает, какие продакшны и творцы смогут сделать нужный ей контент.
С Просяновым согласен и главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: подобный эксклюзивный договор говорит в первую очередь о долгосрочном планировании НТВ своей контентной политики.
По мнению Острого, цель контракта с Есауловым – в оптимизации пайплайна производства связанных с данным драматургом проектов НТВ: «Нет смысла тратить ресурсы на рассмотрение проектов Есаулова по отдельности, потому что они в любом случае вписываются в долгосрочную контентную политику вещателя».
НТВ (входит в «Газпром-медиа холдинг») три года подряд удерживает вторую позицию в рейтинге телеканалов с самой большой аудиторией в России и уступает только каналу «Россия 1», следует из данных исследований Mediascope. В 2024 г. доля НТВ (т. е. процент тех, кто смотрел этот канал, от всей телеаудитории) составил 9,5%, отмечается там же.