НТВ заключил эксклюзивный контракт с автором «Ментовских войн»

Максим Есаулов, бывший сотрудник правоохранительных органов и писатель, – один из самых востребованных сценаристов канала НТВ, работающий преимущественно в жанре криминального детектива и боевика. Для канала он писал такие проекты, как «Ментовские войны» (вышло 11 сезонов и 164 серии), «Москва. Три вокзала», «Тверская», «Дельфин», «Горячая точка» и т. д. Кроме того, в последние годы Есаулов работал над проектами для онлайн-кинотеатров – «Немцы» (Kion), «Игра на выживание», «Абсурд», «Без правил» (все – Premier) и т. д.